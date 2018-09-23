Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края
После обработки 10% протоколов он набирает более 66% голосов, — говорят в краевом избиркоме. Действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт – менее 32%. После подсчета 5% протоколов лидировал Шпорт.
Хабаровский краевой избирком получил немало жалоб на нарушения второго тура губернаторских выборов. Их активно подавали представители обоих кандидатов – действующего главы региона Вячеслава Шпорта (он идет от «Единой России»), а также Сергея Фургала (кандидата от ЛДПР). Как сказали агентству ТАСС в Центризбиркоме, далеко не все жалобы подтвердились. В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал «Эху Москвы», что в ходе второго тура происходят массовые нарушения и провокации против их кандидата.
Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что разочарована ходом второго тура выборов в Хабаровском крае. Она не исключила, что результаты могут быть подвергнуты сомнению, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии10
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meteor1908 23 сентября 2018 | 16:05
Памфилова! Шо? Опятть?!!
parasuk_ 23 сентября 2018 | 16:07
Обидный щелчок по носу для ер :)
maxme Максимов Максим 23 сентября 2018 | 16:09
Все выборы где не победила ЕР - отменяются автоматически. Предлагаю новый закон.
tv_victim 23 сентября 2018 | 16:14
ЛДПР и ЕР - близнецы-братья. Те же яйца, кароч. Просто вид с разных боков....
idontbelieve 23 сентября 2018 | 17:20
tv_victim:небось,ЛДПР-вец в штаны уже наложил.а вдруг и впрямь победит.уговора же такого не было,а была установка просто поучаствовать в выборах
sam2018 23 сентября 2018 | 16:28
Уря !!!!
Мы победим !
tunis 23 сентября 2018 | 16:29
Все, ЛДПР уже прокричала, что не признает результаты, т.к. очень много нарушений.
Сейчас по многочисленным просьбам трудящихся Путин вообще отменить выборы и назначит очередного солдафона, который по команде безбоязненно прыгает в пропасть и вылазит обратно.
Правильно говорила маргаритка Симонян: нельзя давать русским свободу выбора, они тогда сразу выберут фашистов.
i_c_e 23 сентября 2018 | 16:32
То есть Жириновский с Путиным сейчас обсуждают стоит ли «подвергнуть сомнению» или уж хрен с ним. А Эллочке результаты переговоров пока не доложены.
neyexo 23 сентября 2018 | 17:03
Это он пока от ЛДПР.
Скоро в ЕР перейдет
idontbelieve 23 сентября 2018 | 17:18
Пролидирует он до конца выборов,а победитель будет ЕР .Ванга сказала