Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

После обработки 10% протоколов он набирает более 66% голосов, — говорят в краевом избиркоме. Действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт – менее 32%. После подсчета 5% протоколов лидировал Шпорт.

Хабаровский краевой избирком получил немало жалоб на нарушения второго тура губернаторских выборов. Их активно подавали представители обоих кандидатов – действующего главы региона Вячеслава Шпорта (он идет от «Единой России»), а также Сергея Фургала (кандидата от ЛДПР). Как сказали агентству ТАСС в Центризбиркоме, далеко не все жалобы подтвердились. В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал «Эху Москвы», что в ходе второго тура происходят массовые нарушения и провокации против их кандидата.

Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что разочарована ходом второго тура выборов в Хабаровском крае. Она не исключила, что результаты могут быть подвергнуты сомнению, — сообщает «Интерфакс».