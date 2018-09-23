Известного петербургского гангстера расстреляли в северной столице

Правоохранители ищут белый мерседес, похожий на тот, из которого недавно убили ещё одного криминального авторитета из северной столицы.

Покушение произошло у ресторана «Юность» на севере Петербурга. Оно попало на видео, его опубликовала «Фонтанка.ру». На записи видно, как один мужчина бежит за другим, стреляет в него, а потом собирает гильзы. Раненный встаёт, делает несколько шагов и потом облокачивается на машину и падает. Уже вечером по информации издания из его тела врачи вынимали пули, мужчину госпитализировали с ранениями груди и живота.

В Мариинской больнице оказался известный в прошлом преступник по прозвищу Кореец. Недавно он вышел из тюрьмы, где отсидел за рэкет. Правоохранители считают, что стрелявший уехал на белом мерседесе, из похожего несколько дней назад расстреляли другого криминального авторитета Бадри Шенгелия. По информации «Фонтанки.ру», сейчас правоохранители в связи с этим покушениями ищут двух мужчин, которые были связаны с тамбовской преступной группировкой.

Тамбовская преступная группировка существовала в Петербурге в 90 годы. Ее основал Владимир Барсуков Кумарин, которого называли ночным губернатором Петербурга.