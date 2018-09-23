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16:00, 23 сентября 2018

Известного петербургского гангстера расстреляли в северной столице

Правоохранители ищут белый мерседес, похожий на тот, из которого недавно убили ещё одного криминального авторитета из северной столицы.

Покушение произошло у ресторана «Юность» на севере Петербурга. Оно попало на видео, его опубликовала «Фонтанка.ру». На записи видно, как один мужчина бежит за другим, стреляет в него, а потом собирает гильзы. Раненный встаёт, делает несколько шагов и потом облокачивается на машину и падает. Уже вечером по информации издания из его тела врачи вынимали пули, мужчину госпитализировали с ранениями груди и живота.

В Мариинской больнице оказался известный в прошлом преступник по прозвищу Кореец. Недавно он вышел из тюрьмы, где отсидел за рэкет. Правоохранители считают, что стрелявший уехал на белом мерседесе, из похожего несколько дней назад расстреляли другого криминального авторитета Бадри Шенгелия. По информации «Фонтанки.ру», сейчас правоохранители в связи с этим покушениями ищут двух мужчин, которые были связаны с тамбовской преступной группировкой.

Тамбовская преступная группировка существовала в Петербурге в 90 годы. Ее основал Владимир Барсуков Кумарин, которого называли ночным губернатором Петербурга.

Комментарии

22

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danko1 23 сентября 2018 | 16:04

Хотя питерские бандиты в массе своей перебрались в Москву, но Петербург так и остался бандитским.

johio 23 сентября 2018 | 16:17

danko1: Путин с чего начал - тем и заканчивает. От какой страны ушел в ту и приведет. Старик уже, а привычки детские воплотились при нем в реальность для всех.

begly_ 23 сентября 2018 | 16:57

Братва, ни стреляйте друг в друугааа..

i_c_e 23 сентября 2018 | 16:11

«Ее основал Владимир…»

seryj_wolk 23 сентября 2018 | 16:24

i_c_e: Путинская банда делит портфели в подпольном мире.

russky77 23 сентября 2018 | 16:56

seryj_wolk: johio: oldbobby: Да не. Наверное, по пьяни ляпнул, что знает Вову Шныря и пойдет к нему начальником росгвардии. А если тот не возьмет, то много чего расскажет про него. А ресторан-то "Юность"! Это просто лебединая песня! Не "Сепар" какой-нибудь. Ностальгия ностальгическая по 90-м)))

danmestari 23 сентября 2018 | 16:16

И все это под бодрые вопли провластных ж.полизов о "лихих 90-х" и благословенных "нулевых - десятых". Да плешивый со своей камарильей "дорулился" до того, что 90-е за счастье будут.

uhovostro 23 сентября 2018 | 16:18

Безобразие!! Лучших друзей Путина убивают средь бела дня, а полиция не мычит и не телится! Куда ФСБ смотрит, спрашивается?!..

tvitov66 23 сентября 2018 | 16:24

uhovostro: "в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!"(с)

yralez 23 сентября 2018 | 16:20

Вован сказал......ни один предатель не уйдет.
Мочить будем в сортире.

Видать, делиться перестали или языки распустили.

tvitov66 23 сентября 2018 | 16:26

yralez: видать ужо вся Россия - СОРТИР! мочит ... как хочит

keg 23 сентября 2018 | 16:20

"В исправительной колонии №11 (располагается в посёлке Ныроб) найден погибшим криминальный авторитет Владимир Вагин., тело 54-летнего нижегородского вора «в законе», известного по прозвищу Вова Вагон, обнаружили 21 сентября в камере после отбоя в период с 22:30 до 23 часов. По данным агентства, он мог погибнуть вследствие самоубийства.".......90-е возвращаются...?

danko1 23 сентября 2018 | 16:26

keg: 90-е и не уходили. Просто криминальные авторитеты пришли во власть.
И пока денег хватало, то у них относительный мир был, а как кошелек прохудился, то у них междуусобные войны пошли.

nds_01 23 сентября 2018 | 16:31

Тамбовская преступная группировка существовала в Петербурге в 90 годы. Ее основал Владимир Барсуков Кумарин...
____________________________

Красиво звучит: Владимир Барсуков-Кумарин, почти князь и губернатор, основал Тамбовскую ОПГ в 90-е годы. Не "создал", а "основал" - разве в этом нет косвенного признания его заслуг?

russky77 23 сентября 2018 | 16:34

Умеют же, когда хотят. И никакого новичка. Молодец, что гильзы собрал. Правда, контрольного в голову не сделал и номера на мерсе могли быть выданы в автохозяйстве ГРУ

oldbobby 23 сентября 2018 | 16:51

Второй пошёл !

begly_ 23 сентября 2018 | 17:00

Да, бывает что надежная полицейская машина правопорядка дает сбой.
Не уберегли парня.

peresvet73 23 сентября 2018 | 17:02

Путин с Золотовым убирают свидетелей прошлых их дел.

mosser 23 сентября 2018 | 17:05

Путина расстреляли? Ура!

alex_melnikov Алексей Мельников 23 сентября 2018 | 17:13

Лихие путинские годы ...

sterhogolub 23 сентября 2018 | 17:17

...НЕУЖЕЛИ!??
...аааа, не того)

buzukin1905 23 сентября 2018 | 17:29

Какая прелесть! "...УЖЕ ВЕЧЕРОМ по информации издания из его тела врачи вынимали пули..." :) Эй ты, недострелённый - давай-ка на укол! :) (с)

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