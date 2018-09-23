Жириновский рассказал о массовых нарушениях и провокациях на втором туре выборов губернатора Хабаровского края

На втором туре выборов губернатора Хабаровского края происходят массовые нарушения и провокации, направленные против кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В Хабаровском крае ситуация на выборах отвратительная, масса нарушений. На некоторых участках не допускали наших наблюдателей и членов участковых комиссий, после их закрытия, на некоторых участках стали силой выгонять с использованием полиции. Есть массовые вбросы, на одном из участков мы зафиксировали — 36 бюллетеней. Идет контроль за всеми, кто в погонах — их вели на специальные участки, чтобы они там голосовали и показывали бюллетень офицеру, который будет фиксировать, за кого проголосовали, у нас это все сфотографировано», — рассказал он.

В.Жириновский добавил, что ранее была проведена инструкция с «медицинскими работниками и учителями – за кого необходимо проголосовать», в случае, если они не проголосуют за кандидата В.Шпорта от «Единой России», то они будут уволены. Также, отметил политик, неизвестные запускали рекламный ролик кандидата С.Фургалы от ЛДПР по социальным сетям и на больших уличных экранах в «День тишины», чтобы спровоцировать нарушение со стороны ЛДПР.

«Произвол и насилие, шантаж и угрозы с их стороны продолжаются, вплоть до использования полиции для силового удаления с участков наших наблюдателей и членов УИК, для того, чтобы переписать протоколы», — сказал он.

По словам В.Жириновского, все замечания о нарушениях ЛДПР направила в ЦИК РФ и прокуратуру.

«Мы выборы в Хабаровском крае не признаем, будем устраивать акции протеста, требовать отдать под суд всех нарушителей», — заключил он.