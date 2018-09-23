Действующий губернатор Шпорт лидирует после обработки 5% протоколов на выборах главы Хабаровского края
По данным подсчета бюллетеней участковых избирательных комиссий, опубликованным на сайте ЦИК РФ,
В.Шпорт набирает 51,71%, это более 4,5 тысяч избирателей от общего числа, у кандидата от ЛДПР Сергея Фургала 45,63% — это примерно 4 тыс. 27 голосов.
В.Шпорт лидировал сразу после начала подсчета голосов, однако после обработки 1,14% протоколов участковых избирательных комиссий незначительно вперед вышел С.Фургал.
В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора края. В.Шпорт,
выдвинутый «Единой Россией», и С.Фургал на выборах 9 сентября набрали
равное количество голосов — по 36%.
Комментарии2
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leninec30 23 сентября 2018 | 15:52
Тот же путин только в профиль и лдпр не лучше.
vvpv 23 сентября 2018 | 15:55
Какие скрепные истино православные фамилии Шпрот и Фургал. Гггг...