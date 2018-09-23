Житель Саратова перекрашивал пешеходные переходы на городских улицах в синий цвет
Его задержали сотрудники ДПС. Как пишет сайт «Версия. Саратов», сам задержанный пояснил, что лишь хотел сделать разметку ярче, заметнее и веселее. Теперь ему грозит штраф до десяти тысяч рублей.
Комментарии4
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polsan 23 сентября 2018 | 15:47
Хорошо если ещё в психушку не засадят!
captainobvious 23 сентября 2018 | 15:50
полку политзаключенных прибыло
i_c_e 23 сентября 2018 | 15:52
Вот, человек делом занимается. Креативным. Его не штрафовать, а поощрять надо. А то другие либо лодку раскачивают, либо губернаторов выбирают — бездельники.
piter_ug 23 сентября 2018 | 15:52
Душа моряка рвалась наружу!
И попадала на пешеходные переходы.