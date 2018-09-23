Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в Краснодаре, Махачкале и Ставрополе
Акции были согласованы, говорят представители местных отделений КПРФ. В общей сложности, в них приняли участие около восьмисот человек, добавляет Интерфакс. На некоторых из этих митингов собравшиеся призвали выйти с одиночными пикетами 26 сентября. В этот день Госдума рассмотрит проект пенсионной реформы во втором чтении.
Накануне против повышения пенсионного возраста выступали в Симферополе, Ростове-на-Дону, Астрахани и Черкесске.
Комментарии1
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sam2018 23 сентября 2018 | 15:50
Даже полторы тыщи протестантов по всей России- это не мало, если учесть, что осуществиввших переворот в 1917 году большевиков по всей России было не более трех сотен.