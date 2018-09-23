Суд в Орле постановил взыскать с заключенного расходы на его содержание в колонии
Иск был подан из-за того, что осужденный уклонялся от трудоустройства, — говорят в тюремном ведомстве. Ответчик был приговорен к десяти годам лишения свободы. За период его заключения учреждение израсходовало на него почти 120 тысяч рублей, — добавили в Управлении ФСИН по Курской области. В администрации колонии подчеркивают, что осужденный не был освобожден от работы, поскольку его не признали инвалидом I-й или II-й группы.
Комментарии2
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i_c_e 23 сентября 2018 | 15:41
Интересней было бы с позором выгнать из колонии, за неуплату ЖКУ.
polsan 23 сентября 2018 | 15:55
Содержание одного заключенного обходится в 1000 рублей в месяц....
Странно, что он дожил до освобождения...