Суд в Орле постановил взыскать с заключенного расходы на его содержание в колонии

Иск был подан из-за того, что осужденный уклонялся от трудоустройства, — говорят в тюремном ведомстве. Ответчик был приговорен к десяти годам лишения свободы. За период его заключения учреждение израсходовало на него почти 120 тысяч рублей, — добавили в Управлении ФСИН по Курской области. В администрации колонии подчеркивают, что осужденный не был освобожден от работы, поскольку его не признали инвалидом I-й или II-й группы.