На севере Крыма снят режим чрезвычайной ситуации

Его вводили полторы недели назад из-за выброса вредных веществ в районе Армянска. На следующей неделе в город начнут возвращать детей, которых вывозили в санатории, — передает Интерфакс. Власти заверяют, что еще с прошлых выходных в том районе не зарегистрировано превышений максимальных концентраций загрязняющих веществ. Тем не менее, работа металлургического завода неподалеку была приостановлена.

Жалобы на запах кислоты, недомогание и желтый налет на металлических предметах стали поступать от жителей Армянска из соседних населенных пунктов еще в конце августа. В администрации завода объясняют, что всему виной стали сильные испарения на кислотонакопителе. Этим летом он обмелел из-за жары.