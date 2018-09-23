Неизвестный стрелял в Петербурге в бывшего члена тамбовской группировки Сергея Югая (по прозвищу Кореец)
Он только полгода назад освободился из мест лишения свободы. Ранее пострадавший дважды был судим за вымогательство и ограбление. Как пишет «Фонтанка», стрелявший скрылся на белом Мерседесе. Похожую машину на днях заметили на месте убийства предпринимателя Бадри Шенгелия, — отмечает издание. Его расстреляли на дороге в Ленинградской области из автомата Калашникова.
Югая госпитализировали. О его состоянии пока ничего не сообщается.
Комментарии9
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vsevolodsamara 23 сентября 2018 | 15:39
Девяностые расконсервировались?
sandro_007 23 сентября 2018 | 15:50
Кто-то зачищает концы.
alexsokoll 23 сентября 2018 | 15:55
sandro_007:
Путин посадил главу опг тамбовские, да и разгромил оргпреступность в России.
Редкие убийства не идут ни в какое сравнение с массовыми ращьорками 90х.
Про бандеростан тут и говорить ьессмысленно - терористические методы, гражданская война, вооружённый захват власти, массовые казни оппозиции ...
a_111111 23 сентября 2018 | 15:41
1) Зачем Эхо рекламируем преступников!
2) Где вы таких редакторов набрали, русский явно не их родной!
polsan 23 сентября 2018 | 15:44
Больше ада, больше ада! )
i_c_e 23 сентября 2018 | 15:49
Была бы «Лада Приора» — сразу понятно бы было откуда заказ. А с Мерседесом, тем более белым, найти будет много сложнее (если ищут, конечно).
doxerom 23 сентября 2018 | 15:52
Надо же новость. В от если бы бабушка пристрелила пару бандюков из Кремля.. тогда да.
tv_victim 23 сентября 2018 | 15:53
А что, ему должности не нашлось, что ли?
segserg 23 сентября 2018 | 15:55
Много знает наверное.