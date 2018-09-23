Неизвестный стрелял в Петербурге в бывшего члена тамбовской группировки Сергея Югая (по прозвищу Кореец)

Он только полгода назад освободился из мест лишения свободы. Ранее пострадавший дважды был судим за вымогательство и ограбление. Как пишет «Фонтанка», стрелявший скрылся на белом Мерседесе. Похожую машину на днях заметили на месте убийства предпринимателя Бадри Шенгелия, — отмечает издание. Его расстреляли на дороге в Ленинградской области из автомата Калашникова.

Югая госпитализировали. О его состоянии пока ничего не сообщается.