Российский боксер Александр Поветкин проиграл бой за титул чемпиона мира по трем версиям.
В седьмом раунде его нокаутировал британский боец Энтони Джошуа. Как позже признался сам Поветкин, к поражению привели его собственные ошибки.
Кстати, Джошуа зашел в раздевалку к Поветкину после боя, поклонился и поблагодарил всю его команду. Позже в Твиттере он по-русски поблагодарил россиянина.
Комментарии5
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ak242 23 сентября 2018 | 15:18
По пицяці натовкли.
)))
multipulti 23 сентября 2018 | 15:21
Джошуа красавчик ! рухнул Витязь шпалой глухой
procto_djon 23 сентября 2018 | 15:27
Мария "дырявая шлюпка" будет высказываться про британских фашистов которые избили "русскага мальчика в трусиках"?)
polikarpich 23 сентября 2018 | 15:35
procto_djon: В этот раз обошлось. Хоть Поветкин нормальным оказался, признался в собственных ошибках.
Обошлось без "фофыстов", "евреев" и "хохлов" и заявлений типа "подло нокаутировал".
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 15:33
Льюис закончил карьеру в 39, братья Кличко примерно в 40, пора Саня, пора, на старость есть, нужно поберечь здоровье.