Российский боксер Александр Поветкин проиграл бой за титул чемпиона мира по трем версиям.

В седьмом раунде его нокаутировал британский боец Энтони Джошуа. Как позже признался сам Поветкин, к поражению привели его собственные ошибки.

Кстати, Джошуа зашел в раздевалку к Поветкину после боя, поклонился и поблагодарил всю его команду. Позже в Твиттере он по-русски поблагодарил россиянина.