В петербургском метро впервые родился ребенок
Сотрудники станции «Технологический институт» оказали первую помощь пассажирке прямо на платформе. Роды прошли успешно. На свет появился мальчик, рассказали в пресс-службе подземки.
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Сотрудники станции «Технологический институт» оказали первую помощь пассажирке прямо на платформе. Роды прошли успешно. На свет появился мальчик, рассказали в пресс-службе подземки.
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Комментарии11
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post_v 23 сентября 2018 | 15:07
а вот в Москве при Собянине в метро никто не родился...
gordy 23 сентября 2018 | 15:14
Пришлось оплатить проезд?
danko1 23 сентября 2018 | 15:21
gordy: Вопрос еще в том, как долго ехала скорая, что ребенок успел уже родиться?
pna 23 сентября 2018 | 15:22
danko1: А что в метро уже скорые ездят? Прямо по рельсам?
danko1 23 сентября 2018 | 15:25
pna: То, что портянки дебилы, тысячи раз на день доказываете, как и то, что презираете россиян.
Но то, что портянки не знают, что работники скорой могут на эскалаторе спуститься в метро, даже для дебилов-портянок перебор.
nl_2010_ 23 сентября 2018 | 15:31
gordy: Нет. Родился зайцем.
viktorova 23 сентября 2018 | 15:09
/В петербургском метро впервые родился ребенок/
Новое достижение России! Сопоставимое с первым полетом в космос.
dvdd 23 сентября 2018 | 15:14
viktorova: «впервые». Мы, типа, так долго этого ждали... мамка-то кто? Небось, Алия, которая скорую вызывать не умеет.
vasyakirin 23 сентября 2018 | 15:16
viktorova: Ну всё, роддома можно ликвидировать ....
delovoy_podolsk 23 сентября 2018 | 15:26
Впервые? До этого не было случаев? Странно... Раз родился под землёй быть ему шахтёром первопроходчиком.
xuato 23 сентября 2018 | 15:47
Метрофаном ( Метрошкой) назовут.