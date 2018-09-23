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15:04, 23 сентября 2018

В петербургском метро впервые родился ребенок

Сотрудники станции «Технологический институт» оказали первую помощь пассажирке прямо на платформе. Роды прошли успешно. На свет появился мальчик, рассказали в пресс-службе подземки.

Комментарии

11

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post_v 23 сентября 2018 | 15:07

а вот в Москве при Собянине в метро никто не родился...

gordy 23 сентября 2018 | 15:14

Пришлось оплатить проезд?

danko1 23 сентября 2018 | 15:21

gordy: Вопрос еще в том, как долго ехала скорая, что ребенок успел уже родиться?

pna 23 сентября 2018 | 15:22

danko1: А что в метро уже скорые ездят? Прямо по рельсам?

danko1 23 сентября 2018 | 15:25

pna: То, что портянки дебилы, тысячи раз на день доказываете, как и то, что презираете россиян.
Но то, что портянки не знают, что работники скорой могут на эскалаторе спуститься в метро, даже для дебилов-портянок перебор.

nl_2010_ 23 сентября 2018 | 15:31

gordy: Нет. Родился зайцем.

viktorova 23 сентября 2018 | 15:09

/В петербургском метро впервые родился ребенок/

Новое достижение России! Сопоставимое с первым полетом в космос.

dvdd 23 сентября 2018 | 15:14

viktorova: «впервые». Мы, типа, так долго этого ждали... мамка-то кто? Небось, Алия, которая скорую вызывать не умеет.

vasyakirin 23 сентября 2018 | 15:16

viktorova: Ну всё, роддома можно ликвидировать ....

(комментарий скрыт)

delovoy_podolsk 23 сентября 2018 | 15:26

Впервые? До этого не было случаев? Странно... Раз родился под землёй быть ему шахтёром первопроходчиком.

xuato 23 сентября 2018 | 15:47

Метрофаном ( Метрошкой) назовут.

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