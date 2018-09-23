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15:04, 23 сентября 2018

Референдум о продовольственной политике проходит сегодня в Швейцарии

Один из вопросов посвящен суверенитету страны в этой сфере, а другой – импорту экологически чистых и произведенных с учетом этических норм продуктов. В случае одобрения в стране будет запрещена продажа яиц с ферм, где практикуется массовое содержание домашней птицы. Под запретом также окажутся изделия из меха, — передает ТАСС. Третий вопрос референдума касается развития сети велодорожек. Именно он, согласно опросам, может получить одобрение граждан конфедерации.

Комментарии

9

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ura_123 23 сентября 2018 | 15:09

Только в одной отдельно взятой стране продукты делают с обязательным добавлением пальмового масла... А чё,референдумы запрещены,а пипл и так схавает(с)

tvitov66 23 сентября 2018 | 15:54

ura_123: в Воронеже давно пора запретить из меха, смеха и вааще изделия ...

nordman_berlin 23 сентября 2018 | 15:21

велосипедисты на пешеходной дороге- опасность для пешеходов, на автодороге- опасность для себя. Поэтому сеть велодорожек - мега важный проект сегодня. Жить без меха можно, и платить на 10% больше за яйца- тоже. Почему Швейцария всегда делает умные вещи, а другие страны не успевают за ней?

ayelet 23 сентября 2018 | 15:23

О страна- яйца и велодорожки! Ни тебе Соловецких танцев, ни тебе солберецких молодцах

goshan31 23 сентября 2018 | 15:25

Прямая демократия. И " думы" ненадобно

condor00 23 сентября 2018 | 15:28

Связь с народом... Прямая и обратная... Для них не является вопросом...

zonda_3 23 сентября 2018 | 15:43

condor00: Да потому что они и есть народ, а не закомплексованные политэлитки феодального типа

don_ballon 23 сентября 2018 | 15:46

Я скептически относился к швейцарской системе референдумов по всяким мелким вопросам, но понял, что качество жизни и есть набор мелочей и нюансов. После того, как на референдуме о единой социальной выплате в 2500 франков в месяц каждому гражданину Швейцарии, независимо от уровня доходов 70% "гномов" высказались против, я понял, что такому народу можно доверить управлять страной, их не купишь на популизм и лозунги.
Про велодорожки: их развитая сеть снимает зависимость от городского транспорта в небольших городах (в Швейцарии и нет особо больших), позволяет выигрывать во времени, не зависеть от парковок ну и для здоровья полезно. Я сам езжу на велике на работу. Восемь километров триста тридцать метров за 34 минуты, совершенно не спеша. Главное. не попасть по времени под несущихся без всяких правил мелких школяров. Лучше переждать их проезд.

dft 23 сентября 2018 | 15:55

Мда.... Интересно, у нас когда-нибудь будут такие заботы?

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