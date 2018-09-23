Референдум о продовольственной политике проходит сегодня в Швейцарии

Один из вопросов посвящен суверенитету страны в этой сфере, а другой – импорту экологически чистых и произведенных с учетом этических норм продуктов. В случае одобрения в стране будет запрещена продажа яиц с ферм, где практикуется массовое содержание домашней птицы. Под запретом также окажутся изделия из меха, — передает ТАСС. Третий вопрос референдума касается развития сети велодорожек. Именно он, согласно опросам, может получить одобрение граждан конфедерации.