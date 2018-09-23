Участники марша «Антикапитализм-2018» пытаются провести свою акцию на северо-западе Москвы

Колонна еще час назад должна была стартовать от станции метро Октябрьское поле". Однако, как сообщалось, полиция не разрешала шествие активистов.

Также собравшиеся планируют провести митинг возле станции метро «Щукинская». Год назад власти Москвы отказались согласовывать акцию «Антикапитализм». Попытка провести ее в форме гуляний тогда завершилась задержаниями.