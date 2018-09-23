Участники марша «Антикапитализм-2018» пытаются провести свою акцию на северо-западе Москвы
Колонна еще час назад должна была стартовать от станции метро Октябрьское поле". Однако, как сообщалось, полиция не разрешала шествие активистов.
Также собравшиеся планируют провести митинг возле станции метро «Щукинская». Год назад власти Москвы отказались согласовывать акцию «Антикапитализм». Попытка провести ее в форме гуляний тогда завершилась задержаниями.
Комментарии3
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polsan 23 сентября 2018 | 15:08
Все хотят денег. На всех не хватает. Пока только научились отнимать и делить. )
oleg_kievlyanin 23 сентября 2018 | 15:11
Марш против колбасы и хлеба?
chubazzl 23 сентября 2018 | 15:35
Всё правильно. Всё должно стать так, как должно быть. Государство нужно восстанавливать, крупнейшие предприятия страны и природные ресурсы национализировать, восстанавливать порядок, производить самим, возвращать смертную казнь за хищения в особо крупных итд итп. Либерально-олигархический строй будет сломлен, а прикрывающий его "президент" посажен в тюрьму. У власти будут коммаунисты. Поскорее бы уже.