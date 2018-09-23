/Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах губернатора Хабаровского края/

Региональный избирком продолжает подсчет бюллетеней.

В поддержку Сергея Фургала высказались чуть более половины всех избирателей. Это стало известно после обработки первых протоколов участковых избирательных комиссий. При этом ранее ЛДПР распространила заявление о непризнании результатов выборов из-за многочисленных нарушений. По мнению партии, в регионе «царит насилие, черный пиар, шантаж и вбросы». В ЦИК это высказывание расценили как черный пиар. По данным комиссии, серьезных нарушений в регионе не зафиксировано.

До начала подсчета голосов были опубликованы данные экзитполов. Согласно опросам, которые на выходе из избирательных участков провела коммуникационная группа «Медиалогия», победу одержал действующий губернатор единоросс Вячеслав Шпорт – за него проголосовали 53 процента избирателей. Однако до этого издание «Проект» со ссылкой на источники обнародовало другие цифры. По их сведениям, гонку выиграл Фургал, который набрал 65 процентов голосов.

Второй тур губернаторских выборов сегодня также проходит во Владимирской области.