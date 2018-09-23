Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах губернатора Хабаровского края
Региональный избирком продолжает подсчет бюллетеней.
В поддержку Сергея Фургала высказались чуть более половины всех избирателей. Это стало известно после обработки первых протоколов участковых избирательных комиссий. При этом ранее ЛДПР распространила заявление о непризнании результатов выборов из-за многочисленных нарушений. По мнению партии, в регионе «царит насилие, черный пиар, шантаж и вбросы». В ЦИК это высказывание расценили как черный пиар. По данным комиссии, серьезных нарушений в регионе не зафиксировано.
До начала подсчета голосов были опубликованы данные экзитполов. Согласно опросам, которые на выходе из избирательных участков провела коммуникационная группа «Медиалогия», победу одержал действующий губернатор единоросс Вячеслав Шпорт – за него проголосовали 53 процента избирателей. Однако до этого издание «Проект» со ссылкой на источники обнародовало другие цифры. По их сведениям, гонку выиграл Фургал, который набрал 65 процентов голосов.
Второй тур губернаторских выборов сегодня также проходит во Владимирской области.
Комментарии11
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romashka__ 23 сентября 2018 | 15:05
Умора. ЛДПР - партия бандитов.
gordy 23 сентября 2018 | 15:11
Шпроты протухли?
oldpartizan 23 сентября 2018 | 15:49
а чем конь дидат от лдпр отличается от конь дидата едра?
pro_hanov 23 сентября 2018 | 15:27
romashka__: Было бы смешно, если бы не было так грустно. Так мы скоро можем увидеть губернаторами Петрова и Боширова. Электорат голосует не мозгами, а эмоциями.
tom_tom 23 сентября 2018 | 15:30
- Изя, как ты думаешь, Путин будет сидеть пожизненно?
- Сёма, ты, не дай бог, про Кремль или, господи благослови, про Гаагу?
amarnsky 23 сентября 2018 | 15:45
romashka__: Ура - не одурела страна дураков... Есть надежда...
viktorova 23 сентября 2018 | 15:06
/ЛДПР отказывается признавать итоги губернаторских выборов в Хабаровском крае/
/Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах губернатора Хабаровского края/
Это они жирика так троллят?
rihard 23 сентября 2018 | 15:09
Манекен побеждает?
piter_ug 23 сентября 2018 | 15:17
От едропутов шарахаются, «как черт от ладана».
Готовы хоть за лдпр проголосовать, лишь бы не за них.
vvpv 23 сентября 2018 | 15:20
ЛДПР отказывается отказываться признавать результаты выборов.
parasuk_ 23 сентября 2018 | 15:50
Яблоко сгнило и завистливо зыркает на конкурентов :)