Музыкант Noize МС публично извинился перед пострадавшим на его концерте поклонником
Житель Волгограда получил травму после того, как артист во время концерта бросил в толпу микрофон вместе со стойкой. Как пояснил в своем Инстаграме Noize МС, этот жест является проявлением доверия к аудитории. Сам он заверил, что не собирался причинять страдания кому бы то ни было. Пострадавший сказал изданию «Блокнот-Волгоград», что после случившегося испытывал смешанные чувства, однако, извинения артиста его удовлетворяют.
Комментарии2
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viktorova 23 сентября 2018 | 14:44
//этот жест является проявлением доверия //
Вот так и сирийцы «доверили» российскому «ил-20».
polsan 23 сентября 2018 | 15:03
Если бы ещё он бы умел петь ...