Музыкант Noize МС публично извинился перед пострадавшим на его концерте поклонником

Житель Волгограда получил травму после того, как артист во время концерта бросил в толпу микрофон вместе со стойкой. Как пояснил в своем Инстаграме Noize МС, этот жест является проявлением доверия к аудитории. Сам он заверил, что не собирался причинять страдания кому бы то ни было. Пострадавший сказал изданию «Блокнот-Волгоград», что после случившегося испытывал смешанные чувства, однако, извинения артиста его удовлетворяют.