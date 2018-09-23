Группа активистов забросала дымовыми шашками вход в офис компании «Сибур-холдинг в Москве
Они успели развернуть баннеры с надписью «Олигархов раскулачить!» и разбросали листовки, — передает сайт «ОВД-Инфо». Задержаны семеро участников акции. Сообщается, что все они состоят в организации «Другая Россия».
Комментарии7
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rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 14:44
Группа активистов забросала дымовыми шашками вход в офис компании «Сибур-холдинг в Москве...
Красавчики. Ну теперь заживём.
oleg_andreevich 23 сентября 2018 | 14:50
rpmcmurphy: скажи, Патрикевна, а ты могла бы полюбить радикала?
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 14:58
Лимонову время от времени нужно отмечаться подобным, а то скоро вся его "партия" разбежится..
olgavik 23 сентября 2018 | 15:07
abuvgrobu: //Лимонову время от времени нужно отмечаться подобным//
Они вчера проводили съезд. Наверное, всем делегатам и раздавали дымовые шашки.
unprejudiced 23 сентября 2018 | 15:15
Это про такие вот мирные акции нам тут либерастня рассказывает когда всяких экстремистов сажают? А следующие запросто и коктейли молотова кинуть могут. Вот почему боевики нового величия должны сесть на долгие года в места не столь отдаленные
polikarpich 23 сентября 2018 | 15:22
unprejudiced: Ты хоть ещё чем-нибудь занимаешься, кроме написания всякого бреда здесь? Например, домашними делами, хобби?
Я уж не говорю про нормальную работу.
Тяжек труд тролля и прихлебателя, понимаю... Приходится отмазывать своих кумиров и хозяев вопреки всякой логике, фактам и здравому смыслу.
ebyliberactov 23 сентября 2018 | 15:22
Зажечь шашки и воткнуть их им в жопы, пускай дымят на здоровье!