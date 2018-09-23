Два военных корабля Украины в эти минуты должны подойти к мосту через Керченский пролив.
Они направляются из Одессы в Азовское море. Их сопровождают военные суда России, — передает Интерфакс. Ранее Совет национальной безопасности обороны Украины утвердил программу защиты национальных интересов страны в акватории Азовского и Черного морей. По данным украинкой прессы, Киев планирует создать новую военно-морскую базу своего флота в Бердянске Запорожской области. Ситуация в регионе обострилась после того, как украинские пограничники задержали российское рыболовное судно «Норд» этой весной.
Комментарии52
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seryj_wolk 23 сентября 2018 | 14:43
Молодцы украинцы! Надо отстаивать свои интересы перед агрессором везде, где только можно.
alex_0049 23 сентября 2018 | 14:46
seryj_wolk:
...разумеется надо.........,
..только агрессор за океаном..............
testmeter 23 сентября 2018 | 14:49
alex_0049: "только агрессор за океаном" ///
Северным Ледовитым. Прямо в районе моря Лаптевых
vezdehod 23 сентября 2018 | 14:55
А что разве "Крымский мост" это запретная зона. что к нему нельзя подходить?
minerr 23 сентября 2018 | 15:38
////Два военных корабля Украины ////
МО Украины, а вслед за ним и Эхо умудрились назвать буксир и плавучую мастерскую военными кораблями. Кстати, странно что эти две посудины до сих пор не декоммунизированы - обе построены в Советском Союзе.
ura_123 23 сентября 2018 | 15:01
alex_0049: Если не секрет,за каким именно?
blackread 23 сентября 2018 | 15:18
ura_123: Атлантическим, Северным Ледовитым и Тихим.
ura_123 23 сентября 2018 | 15:26
blackread: Подробности в студию!
dzed_barukh_buza 23 сентября 2018 | 15:19
alex_0049: агресар-акупант рф-ия...
bagarius_goonch 23 сентября 2018 | 15:20
seryj_wolk:
Придется объявлять дефолт в конце года...
anganor 23 сентября 2018 | 15:49
seryj_wolk: Я не понял, так война или нет? Корабли Украины идут к врагу? Или у украинцев как всегда шизофрения, тут они воюют, а тут сало заворачивали, а в отдельных местах избирательно требуют исполнения закона.
Ну поскольку война, как утверждают украинцы, то эти суда требуется интернировать до окончания военных действий., то есть до освобождения наших судов.
sg101 23 сентября 2018 | 14:45
Донебасс затопить бы для досмотра водолазами. Самое ненужное после "Запорожья" корыто. Построено в 60-х. Рембаза. Когда отошло скаклам в 1991, те его благополучно угробили и кое как восстановили перед самым возращением Крыма, после чего его отдали в Одессу. Это удивительно что плывет оно само, хотя на всякий случай буксир рядом. Как бы не было провокаций со стороны укромозлых...
gelont 23 сентября 2018 | 14:58
sg101: Наверняка не хуже " Адмирала Кузнецова " , чадящего дымом из всех щелей по " старой морской традиции "
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 14:46
Буксир и бывшая плавмастерская станут основой военно-морской базы? Это, типа, пошутили или марзам достиг критической точки?
Через пару дней, на усиление, к ним подойдет рыболовецкий траулер и три хлопца на бронетанковых плотах.
testmeter 23 сентября 2018 | 14:55
abuvgrobu: А там еще и кораблики НАТО подтянутся, которые конешно же уже давно были бы в Крыму, если б ты его не "освободило". А ты за ними будешь мотаться постоянно всем "славным" подводно-космическим черноморским флотом за счет богатых пенсионеров и трудящихся Вяликой Державы
detul 23 сентября 2018 | 15:08
testmeter: Осадка кораблей НАТО позволяет им находиться в акватории Азовского моря? Или сначала надо сделать Азовское море глубже? Может как раз эта задача стоит перед украинским флотом?
kryimzdick 23 сентября 2018 | 15:12
detul: корабли НАТО могут накрыть ракетами от Стамбула есличо
detul 23 сентября 2018 | 15:20
kryimzdick: Да НАТО даже кораблей у Стамбула не нужно, чтобы что-то на планете Земля накрыть ракетами. Как и России ..... Но мой оппонент вроде намекал на корабли НАТО именно в Азовском море.
testmeter 23 сентября 2018 | 15:15
detul: Или сначала надо сделать Азовское море глубже? /// Сначала надо выпереть оттуда вонючую кацапню
detul 23 сентября 2018 | 15:22
testmeter: Так как же "выпереть оттуда вонючую кацапню" без кораблей НАТО ??? А корабли НАТО смогут ходить в Азовском море только если его сделать глубже. А глубже его может сделать украинский народ, если его мотивировать сталинскими приемами ..... все логично.
urza 23 сентября 2018 | 15:53
detul: Это точно,эти хохлы чёрное море выкопали,а азовское,это пустяки.
zja 23 сентября 2018 | 15:23
testmeter: //вонючую кацапню// -
Это Тимошенко-Телегину, Климова, Филатова, Турчинова? И прочих с подозрительными фамилиями?
Или всех русскоязычных, т.е. половину Украины?
sg101 23 сентября 2018 | 15:27
testmeter:
Так попробуй, кули ты верхом на диване воюешь? Хотя если бравые укроморячки бежали со своих корыт лишь от боевых абордажных кувалд, то долго ждать придется когда это произойдет. Когда добрый заокеанский барин вступится за Окраину/? Да не хер ему это надо? Гадить - это пожалуйста. А воевать по-настоящему - увольте..
anji70 23 сентября 2018 | 15:54
sg101: ты каким боком к российскому флоту относишься, чучело, ты в армии хоть служило?
blackread 23 сентября 2018 | 15:21
testmeter: gelont: Какой двигатель — такой и выхлоп. Вот, только побаиваются его не за дым из труб...
vilingrad 23 сентября 2018 | 14:55
abuvgrobu: sg101: Ты, болванчик, это оцени с другой стороны. Русские корабли в Черном море пасут украинские. Даже в самом сладком сне директора ЦРУ такого не могло быть. Но нет крепостей, которые не сдадут чекисты!
vilingrad 23 сентября 2018 | 14:53
И эта же новость про сопровождение лет семь назад- читатель решил бы, что это залежалая первоапрельская шутка. Тут нужен известный талант.Нет таких друзей, которые бы чекисты сделали врагами!
alex_d 23 сентября 2018 | 15:02
vilingrad: ах, так это чекисты устроили переворот в киеве, оказывается.
и кто же главный агент чека - порошенко или яценюк?
testmeter 23 сентября 2018 | 15:06
alex_d: "переворот в киеве" ///
И куда ж это Киев "перевернулся"? Может, это у тебя в балде перевернулось что-то? Выключи телевизор и встань с головы на ноги - полегчает
kryimzdick 23 сентября 2018 | 15:13
alex_d: Переворот в Киеве, а Бузина в оградке. Все смешалось в голове прижопинских пионэров.
dzed_barukh_buza 23 сентября 2018 | 15:22
alex_d: какой переворот...?!?... Где...?!?...
alex_d 23 сентября 2018 | 15:41
dzed_barukh_buza: в киеве. когда сотни ворвались в администрацию и раду.
не, может такая процедура в конституции была записана и я неправ? тогда назовите статью
velbkeirf1 23 сентября 2018 | 15:09
vilingrad: да таких друзей за х-р да в музей, даже в совковское время сбрасывали в грязь червоный прапор да все (ср )какали что поели вашу ковбасу
testmeter 23 сентября 2018 | 15:09
"Ситуация в регионе обострилась после того, как украинские пограничники задержали российское рыболовное судно «Норд»" ///
Та неужели? А не тогда ли она обострилась, когда в Крыму появились "зеленые человечки"?
perestarok 23 сентября 2018 | 15:27
testmeter: "Та неужели? А не тогда ли она обострилась, когда в Крыму появились "зеленые человечки"?"
Нет, когда на майдане госдеповские печеньки появились.
gitel21 23 сентября 2018 | 15:55
testmeter: Смешные, глупые укронацисты почему то решили что Хрущёв подарил им Крым навсегда.
m404 23 сентября 2018 | 15:56
testmeter: testmeter: скакл,а почему ты не освобождаешь Крым?только с дивана можешь угрожать.
piterjanis 23 сентября 2018 | 15:09
А с какими мордами они пролив проходить будут? с гордыми,или с виноватыми?
kukrynx 23 сентября 2018 | 15:15
piterjanis: Для тебя это архиважно?
piterjanis 23 сентября 2018 | 15:16
kukrynx: конечно! это ведь эпохальное событие.
snikkersnepper 23 сентября 2018 | 15:26
piterjanis:
С обычными. "Украинские корабли запросили у российских морских диспетчеров разрешение на проход через Керченский пролив."
Шел пятый год непримиримой войны и оккупации.
Это такая же комедия, как создание в Бердянске базы ВМС для 2 (двух) немореходных катеров, разваливающейся плавбазы и буксира.
Но Эхоньку "их сопровождают ВОЕННЫЕ СУДА России" (на самом деле пограничные) Москвы ради перемоги ничего не жалко.
piterjanis 23 сентября 2018 | 15:32
snikkersnepper: главное,чтоб они не затопили их в проливе.
rena1960 23 сентября 2018 | 15:14
Стесняюсь спросить:международное публичное морское право действует в акватории внутреннего моря бассейна Атлантического океана...или теперь,как скажет РФ:"Туда-ходи,сюда-не ходи..."
alex_d 23 сентября 2018 | 15:44
rena1960: не стесняйтесь, спрашивайте.
никакого международного права не существует, т.к. нет никакого инструмента принуждения это право соблюдать. спросите у любого юриста.
право между народами как было всегда, так и осталось только одно - право сильного.
unprejudiced 23 сентября 2018 | 15:21
Петр Порошенко лишился почетного гражданства итальянского города Верона, сообщило Sputnik Italia со ссылкой на члена городского совета Вито Коменчини.
Италия хотела отменить санкции против России. Ей не разрешили
Собеседник агентства уточнил, что решение принял муниципалитет и оно вступает в силу немедленно.
В Ассоциации дружбы России и итальянской области Венето рассказали, что за отзыв почетного гражданства у украинского лидера проголосовали 30 членов горсовета, против высказались трое.
А ведь это решение принято властями Италии, элитой страны, почти сразу после того как МО РФ представила неопровержимые доказательства того что именно киевская кровавая киевская хунта сбила Боинг.
Весь мир уже понимает и осуждает хунту за их злодеяния.
vvpv 23 сентября 2018 | 15:28
unprejudiced: Становится очень интересно, а когда и за какие заслуги Порошенко этим почетным гражданином стал. Ахахаха... Бедные портянки даже не способны задуматься когда несут ахинею.
unprejudiced 23 сентября 2018 | 15:38
vvpv: случайно дали, ошиблись, причем когда давали об этом все укрзомбосми сообщали, а как кровавого кондитера с позором изгнали, так полное молчание
unprejudiced 23 сентября 2018 | 15:23
Немецкая издательская группа Mair Dumont напечатала новые атласы Украины, Европы и мира.
На картах немецкие издатели обозначили Крым как российскую территорию.
На это обратил внимание немецкий читатель. Он также отметил, что новые атласы вышли под маркой «Марко Поло» 2018/2019 и автомобильного клуба «ADAC» 2019/2020.
«Обратите внимание на содержание (атласа — прим. РВ) — например, город Сумы — Украина, а Симферополь — Крым. На карте — Украина без Крыма», — написал он.
Это издательство Mair Dumont известно тем, что на атласах мира обозначало Крым территорией России и отвечало отказом на требования исправить «принадлежность» полуострова. На других атласах и картах оно до сих пор обозначает Крым российской территорией.
Признавать неизбежное начали и на Украине.
Как сообщала «Русская Весна», украинское издательство «Ранок» выпустило в продажу книгу, в которой Крым изображен в составе России.
oto_davar 23 сентября 2018 | 15:43
unprejudiced: //Как сообщала «Русская Весна», украинское издательство «Ранок» выпустило в продажу книгу, в которой Крым изображен в составе России.//
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Оригинал с этого "Ранка", пож. Это ведь уголовка.
А ордло на этих атласах не обозначено?
Не переживай. Немцы в надпись на Крым допечатают - "Оккупировано Россией", и всё будет ОК.
ebyliberactov 23 сентября 2018 | 15:26
Дурак Воффка, что пустил эту мразь в свои территориальные воды - взорвать эту нечисть и дело с концом.
unprejudiced 23 сентября 2018 | 15:28
а чего не написали что именно это за корабли?
корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец»
Поисково-спасательное судно «Донбасс» (U-500) ВМСУ было построено и введено в строй в 1970 г. как плавучая мастерская ПМ-9 проекта 304 в Польше для Черноморского флота ВМФ СССР.
В 1997 г. было включено в состав Военно-морских Сил Украины, получив новое название «Краснодон».
В 2001 г. было переклассифицировано в корабль управления и переименовано в «Донбасс».
2004 год — горел в порту.
2007 год — сорвало со швартовых и мотало по бухте.
2010 год — более 4 миллионов гривен выделено на ремонт.
2014 год — над судном поднят государственный флаг Российской Федерации, позже корабль был передан ВМС Украины.
Особой важности не представляет.
Образованию 404 (некогда Украина) надо бы выставить счет на расходы по компенсации за сопровождение, и спасение если эти корабли начнут тонуть
mikr 23 сентября 2018 | 15:50
Заголовок статьи не соответствует действительности. В данный момент на Украине нет действующих военных кораблей. А то что Эхо называет кораблями, на самом деле является двумя пограничными катерами переделанными из рыболовных шхун с водоизмещением не более 20-ти тонн, вооруженные 7,62 мм пулеметом и личным оружием экипажа (включая пистолет командира). Единственное, на что способны такие "корабли", это - спровоцировать конфликт с кораблем ВМФ России с последующим арестом украинской "боевой единицы" и препровождением ее на ближайшую российскую базу для дальнейшего разбирательства. А за это время Украина в лучших традициях схваченной за руку проворовавшейся базарной торговки будет громко истерить, обвиняя Россию в вероломстве.