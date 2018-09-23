Два военных корабля Украины в эти минуты должны подойти к мосту через Керченский пролив.

Они направляются из Одессы в Азовское море. Их сопровождают военные суда России, — передает Интерфакс. Ранее Совет национальной безопасности обороны Украины утвердил программу защиты национальных интересов страны в акватории Азовского и Черного морей. По данным украинкой прессы, Киев планирует создать новую военно-морскую базу своего флота в Бердянске Запорожской области. Ситуация в регионе обострилась после того, как украинские пограничники задержали российское рыболовное судно «Норд» этой весной.