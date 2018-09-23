На выборах губернатора Хабаровского края сменился лидер

По данным местного избиркома, сейчас вперед вышел кандидат от ЛДПР Сергей Фургал — у него более 50% голосов. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт набирает чуть более 48%.

Тем временем, полиция в регионе получила два десятка обращений о нарушениях в ходе голосования. Жалобы оставили представители обоих кандидатов. – действующего главы региона, представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта и претендента от ЛДПР Сергея Фургала.