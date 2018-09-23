На выборах губернатора Хабаровского края сменился лидер
По данным местного избиркома, сейчас вперед вышел кандидат от ЛДПР Сергей Фургал — у него более 50% голосов. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт набирает чуть более 48%.
Тем временем, полиция в регионе получила два десятка обращений о нарушениях в ходе голосования. Жалобы оставили представители обоих кандидатов. – действующего главы региона, представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта и претендента от ЛДПР Сергея Фургала.
Комментарии7
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aleksandr39 23 сентября 2018 | 14:43
Ну наконец-то пришли "настоящие " выборы .
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 14:51
Фальсификаторы поняли, что за происходящим тщательно следят..
gregor 23 сентября 2018 | 14:53
Если не победят Единороссы , то будут аннулированы результаты , и назначены новые выборы ,и так ,пока не победит вор от Единороссов
vachek 23 сентября 2018 | 14:55
Песец подкрался незаметно...
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 14:56
"Эхо Москвы" Новость от 14.03:
"По предварительным данным, сейчас в регионе лидирует действующий глава, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт. Он набирает около 75,5% голосов. Его соперник, представитель ЛДПР Сергей Фургал, соответственно, около 24%"
"Эхо Москвы" Новость от 14.31:
"По данным местного избиркома, сейчас вперед вышел кандидат от ЛДПР Сергей Фургал — у него более 50% голосов. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт набирает чуть более 48%. "
Чудны дела твои, господи.. )))
delovoy_podolsk 23 сентября 2018 | 15:03
Фургал и Шпорт, делфин и русалка, Иозеф Принтер и Якоб Ксерокс, хабаровский край-2018, а лет так 150 назад кандидаты наверняка носили бы имен Ружо Наймука и Капкан Дигор.
pantera_1 23 сентября 2018 | 15:11
Явку объявите.