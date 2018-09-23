Марш «Антикапитализм-2018» должен стартовать в эти минуты на улице маршала Бирюзова в Москве

Его участники пройдут от станции метро «Октябрьское поле» до станции «Щукинская».

Накануне еще одна протестная акция против пенсионной реформы прошла на проспекте академика Сахарова. По оценке нашего корреспондента, там собрались около десяти тысяч человек.