Марш «Антикапитализм-2018» должен стартовать в эти минуты на улице маршала Бирюзова в Москве
Его участники пройдут от станции метро «Октябрьское поле» до станции «Щукинская».
Накануне еще одна протестная акция против пенсионной реформы прошла на проспекте академика Сахарова. По оценке нашего корреспондента, там собрались около десяти тысяч человек.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ze_danil 23 сентября 2018 | 14:06
Марш «Антикапитализм-2018»
___________________
да!
Вощдь в одном из интервью хвастался что у него в сейфе до сих пор лежит партбилет КПСС