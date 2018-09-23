ЛДПР отказывается признавать итоги губернаторских выборов в Хабаровском крае
В партии говорят о многочисленных нарушениях во время второго тура. Это и шантаж, и вброс бюллетеней, и черный пиар, и насилие, — говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме. Представители партии утверждают, что на некоторых участках их наблюдателей даже не пускают в здание.
По предварительным данным, сейчас в регионе лидирует действующий глава, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт. Он набирает около 75,5% голосов. Его соперник, представитель ЛДПР Сергей Фургал, соответственно, около 24%.
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