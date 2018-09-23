Z Архив новостей новости
5 35 6 1379
14:03, 23 сентября 2018

Министерство обороны расценило действия израильской авиации в истории с гибелью Ил-20 в Сирии как враждебные.

В военном ведомстве сегодня сказали, что истребители, которые нанесли удар по Латакии, фактически прикрылись российским самолетом-разведчиком, а сам Иерусалим в нарушение договоренностей предупредил Москву об ударе слишком поздно и, более того, указал неверные данные. Из-за этого Ил-20 не мог вовремя выбраться из опасной зоны. Его сбила ракета сирийских ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих.
Как рассказал в эфире телеканала «Дождь» отец одного из погибших — Виктора Квасенкова — Игорь, он сам порекомендовал сыну отправиться военную авиацию, поскольку в их поселке в  Смоленской области не было стабильной работы.

Отец и мать Квасенкова сами являются военными. Выходцем из военной семьи был и штурман сбитого самолета Александр Вечернин. Его тетя, Ангелина Шакирова, жительница Пермского края, вспоминала в эфире «Дождя» их последнюю встречу.

Тем временем, в Израиле настаивают на непричастности к трагедии. В министерстве обороны Еврейского государства говорят, что ход переговоров с Россией позволяет надеяться на то, что этот инцидент удастся урегулировать.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

arye_11 23 сентября 2018 | 14:04

Любовь недолгою была
Разлука будет без печали
Опять Израиль остается без российской "дружбы".
Четверть века у Израиля с Россией/СССР была горячая война, 15 лет холодного нейтралитета, 10 лет относительно неплохих отношений и вот, снова все горшки побиты - Израиль во всем виноват.
Ничё, не привыкать, пробьемся, пока у России очередной психоз из головы не выветриться.

kау 23 сентября 2018 | 14:12

arye_11: В этот раз, помидорами не отделаетесь. Готовьтесь к снижению уровня жизни.Удавим яко Эрдоганчика. Пора уже заканчивать комедию с оффшорной аристократией. Ежели понты дороже денег,прощайтесь с деньгами.

arye_11 23 сентября 2018 | 14:13

kау:
Дорогой мой Кай.
А шапочку из фольги на буйну головушку, а...
Опять забыли?
Не забывай, покаКай.

gordy 23 сентября 2018 | 14:16

А Минобороны лишь бы снять с себя вину?

rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 14:21

Министерство обороны расценило действия израильской авиации в истории с гибелью Ил-20 в Сирии как враждебные...

К чему нам "Северный поток 2", пенсионная реформа, отмена выборов в Приморье... если такие отбросы как турки и израильтяне, будут безнаказанно убивать наших ребят?

gru_shnik 23 сентября 2018 | 14:24

rpmcmurphy: Безнаказанно убивает наших ребят коррумпированная власть России
Список сбитой техники в Сири...наш гениальный вождь снова впереди планеты всей
Су-24 – 1 шт.
Ка-52 – 1 шт.
Ми-28 – 2 шт.
Ми-24 – 4 шт.
Ми-8 – 1 шт.
Миг-29 – 1 шт.
Су-30 – 1 шт.
Су-35 – 1 шт.
Ан-26 – 1 шт.
Ту-154 – 1 шт.
Су-25 – 1 шт.
Ил-20 – 1 шт.

США ничего не потеряли в Сирии...

viktorova 23 сентября 2018 | 14:24

rpmcmurphy: прекрати свою залупу слушать. Не могу поверить, что этот бред ты сам придумываешь.

polikarpich 23 сентября 2018 | 14:24

rpmcmurphy:
А ответь на один вопрос.
Почему ты НЕ отброс?

kау 23 сентября 2018 | 14:18

arye_11: Наш бедный Арий опять вас вышка шовинистической пропаганды раком облучает, даже ермолка из жести не спасает слабый мосх от великодержавного перегрева.

gru_shnik 23 сентября 2018 | 14:20

Шуты из МО РФ из дристен выпрыгивают чтобы лохи первого канала им рукоплескали... все для внутреннего использования их заявы...весь мир на их вранье положил с большой колокольни

viktorova 23 сентября 2018 | 14:17

kау: //Удавим яко Эрдоганчика//

удавалка у вас ещё не выросла...

gru_shnik 23 сентября 2018 | 14:17

kау: удавить ты можешь только свой член в руке

oto_davar 23 сентября 2018 | 14:20

kау: // В этот раз, помидорами не отделаетесь//
===============
Советую тебе, каюшка, не советовать такого никому. Или тебя ещё не научили, что евреев трогать нельзя- плохо кончится?
Запомни, ещё не родился тот, кто сможет указывать и тыкать пальцем Израилю.
//Ежели понты дороже денег,прощайтесь с деньгами. //
===============
Боже, какой глупый!
Видно давно ты в обменник не заходил.

splin2 23 сентября 2018 | 14:24

kау: помидорами не отделаетесь//

А Израиль будет продолжать мочить в складах и сортирах.

nnikolay 23 сентября 2018 | 14:15

arye_11:

"Израиль во всем виноват"

Не во всём. В том, что Россия полагалась на договоры с Израилем, виновата только Россия.

splin2 23 сентября 2018 | 14:19

arye_11: Прятались, не вышли из зоны атаки, неверные координатв, поздно передали.
А генералы МО РФ белые , пушистые и всегда правы.))

johnbmw Евгений Большаков 23 сентября 2018 | 14:05

... за каких же ИДИОТОВ считают население России авторы этого БРЕДА?????

alcatraz 23 сентября 2018 | 14:08

Отец погибшего сам своими руками и сбил сына.А сколько мирных профессий на свете!!

fleyta6 23 сентября 2018 | 14:19

alcatraz: Когда ЗП в мирной и немирной профессиях отличается в 10 раз, хочется на войну!

nns33 23 сентября 2018 | 14:15

johnbmw: Если МО сделало такой вывод,то следует ждать на ТВ "шабаш безумных".Не могу понять,что делали 15 военнослужащих на борту этого самолёта? У Вас есть варианты?

viktorova 23 сентября 2018 | 14:08

Похоже, запуском ракеты, поразившей «ил» управлял экс-депутат госдуры (а может быть и будущий депутат)
Типичный идиот-кнопкодав, который не задумывается о псследствиях...

gregor 23 сентября 2018 | 14:10

А у моего друга в Воронеже пропала вода в кране , он позвонил мне и пожаловался на Израиль , который в этом виноват .
То ,что виноват сантехник Ваня Залупенский , у него мысль не рождается, из за менталитета .

beobachter 23 сентября 2018 | 14:10

Кому конашенковы сообщили о действиях Ил 20, израильтянам, которые этим "воспользовались и прикрылись", или сирийцам, которые воспользовались этими сведениями и сбили его?

beobachter 23 сентября 2018 | 14:14

beobachter: П.С. Или они вообще никому ничего не должны, и ВСЕ им только должны?

old_skull 23 сентября 2018 | 14:12

Козлы пейсатые...
Бахните по ним.

oto_davar 23 сентября 2018 | 14:22

old_skull: //Козлы пейсатые...
Бахните по ним. //
================
Давно не скулил или давно Москва не горела? Смотри, мы за ценой не постоим.

jetsam 23 сентября 2018 | 14:14

---
Никому нельзя верить - сокрушался Шойгу у стиральной машины
- а хотел только пукнуть, ну никому нельзя верить....
---

seryj_wolk 23 сентября 2018 | 14:14

Поскольку израильские истребители летели на значительно меньшей высоте, то прикрыться рфским самолетом они просто не могли. Перманентные бездарные рфские лгуны-вояки всячески пытаются показать, что в том, что они убили своих, виноваты не их кривые ручки и тупые головки, примитивная и плохо функционирующая техника, а кто-то посторонний, в данном случае - израильтяне. Весь мир над ними смеется. Даю прогноз, что и продажи военной техники упадут.

arye_11 23 сентября 2018 | 14:21

seryj_wolk
Вот вы приводите технические аргументы...
А ЗАЧЕМ???
Делегация израильских ВВС вообще привезла полный пакет снимков, расшифровок и хронометража. Они, наивные, думали, что Россия будет эти доказательства рассматривать.
Ага, разогнались, "рассматривать".
Там уже все обсудили, порешали и обвинили.
Не, ну, право дело. не себя же самих им обвинять.
А то, что "аргУменты" у обвинителей мал-мал дубоваты и примитивны, так куда деваться, если сами обвинители дубоваты и примитивны

listen_up 23 сентября 2018 | 14:17

Сколько лет врали про малазийский Боинг? И продолжают врать. А здесь еще и "честь мундира". А то как-же вы хотели? Приехали израильтяне, рассказали, и российские генералы поменяли свою версию? Ха!
Но в политическом отношении ничего не изменится... Пока Путин и Биби нужны друг другу.

piterrr 23 сентября 2018 | 14:21

И вновь всё как в 1917-м, опять во всём виновата "мировая буржуазия" и "силы враждебные веют над нами"!...Вот так гэбистская шваль из питерской подворотни и стадо её выродков вояк продолжают штудировать и применять чекистские методички ..

consts 23 сентября 2018 | 14:21

Кого бы еще обвинить? Кто там еще остался?

trans 23 сентября 2018 | 14:23

ПВО российское, ракеты российские, инструктора российские, российское командование подняло в воздух российский самолет, сбили сирийцы. Вывод - виноват Израиль.

Шойгу и его ушлепки упорно не хотят признаться что они в очередной раз обосрались.

(комментарий скрыт)

vvpv 23 сентября 2018 | 14:24

Говно оказалось в штанах мин обороны России, но ясное дело, это не они обосрались, а враги его туда подложили.

abuvgrobu 23 сентября 2018 | 14:24

Израиль заплатит за смерь наших солдат - пупуев у них 2 месяца апельсины не будет покупать..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 272 6 6850 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

Российский Ил-20 был сбит в Сирии из-за того, что Израиль передал России неверные координаты предстоящего авиаудара Об этом сегодня рассказали в министерстве обороны

5 99 6 6781
Новости

Министерство обороны России обвинило в непрофессионализме израильских летчиков Российское военное ведомство представило детальную информацию о гибели в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20

5 91 6 6967
Новости

Россия обвинила Израиль в нарушении договоренностей о предотвращении инцидента в Сирии Иерусалим вовремя не предупредил Москву о планах нанести авиаудары по сирийским объектам, а, кроме того, не предоставил точную информацию о местоположении своих истребителей, — подчеркнули в российском Минобороны

5 105 6 8297
Новости

Израиль опасается жесткой реакции России на инцидент с Ил-20 в Сирии Военный самолет-разведчик был сбит сирийскими ПВО, однако Минобороны России обвиняет в случившемся израильских военных

5 76 6 6320
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 160 6 17194 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 707 6 74313 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 46 6 5009 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 58 6 8060 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 417 6 58727 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 183 6 26639 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 108 6 15588 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 21017 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8712 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 133 6 21622 17.09
Новости

Строительство бизнес-империи Пригожина, возможно, начиналось с судимости за квартирные кражи и уличные нападения О криминальной молодости предпринимателя, которого называют «поваром Путина» и спонсором частной военной кампанией Вагнера пишет агентство «Росбалт»

5 47 6 7744

Популярное за неделю

Новости

У так называемого «кремлёвского повара» Евгения Пригожина оказалось богатое криминальное прошлое. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев

5 30 6 9465
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 163227 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 133 6 21622 17.09
Блоги

Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…

5 224 6 251525 18.09
Kобщество, росгвардия, коррупция, политика, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 88 6 148328 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7284280
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3670373

Сегодня в эфире