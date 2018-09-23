Министерство обороны расценило действия израильской авиации в истории с гибелью Ил-20 в Сирии как враждебные...

В военном ведомстве сегодня сказали, что истребители, которые нанесли удар по Латакии, фактически прикрылись российским самолетом-разведчиком, а сам Иерусалим в нарушение договоренностей предупредил Москву об ударе слишком поздно и, более того, указал неверные данные. Из-за этого Ил-20 не мог вовремя выбраться из опасной зоны. Его сбила ракета сирийских ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих.

Как рассказал в эфире телеканала «Дождь» отец одного из погибших — Виктора Квасенкова — Игорь, он сам порекомендовал сыну отправиться военную авиацию, поскольку в их поселке в Смоленской области не было стабильной работы.

Отец и мать Квасенкова сами являются военными. Выходцем из военной семьи был и штурман сбитого самолета Александр Вечернин. Его тетя, Ангелина Шакирова, жительница Пермского края, вспоминала в эфире «Дождя» их последнюю встречу.

Тем временем, в Израиле настаивают на непричастности к трагедии. В министерстве обороны Еврейского государства говорят, что ход переговоров с Россией позволяет надеяться на то, что этот инцидент удастся урегулировать.