Министерство обороны расценило действия израильской авиации в истории с гибелью Ил-20 в Сирии как враждебные.
В военном ведомстве сегодня сказали, что истребители, которые нанесли удар по Латакии, фактически прикрылись российским самолетом-разведчиком, а сам Иерусалим в нарушение договоренностей предупредил Москву об ударе слишком поздно и, более того, указал неверные данные. Из-за этого Ил-20 не мог вовремя выбраться из опасной зоны. Его сбила ракета сирийских ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих.
Как рассказал в эфире телеканала «Дождь» отец одного из погибших — Виктора Квасенкова — Игорь, он сам порекомендовал сыну отправиться военную авиацию, поскольку в их поселке в Смоленской области не было стабильной работы.
Отец и мать Квасенкова сами являются военными. Выходцем из военной семьи был и штурман сбитого самолета Александр Вечернин. Его тетя, Ангелина Шакирова, жительница Пермского края, вспоминала в эфире «Дождя» их последнюю встречу.
Тем временем, в Израиле настаивают на непричастности к трагедии. В министерстве обороны Еврейского государства говорят, что ход переговоров с Россией позволяет надеяться на то, что этот инцидент удастся урегулировать.
Комментарии35
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arye_11 23 сентября 2018 | 14:04
Любовь недолгою была
Разлука будет без печали
Опять Израиль остается без российской "дружбы".
Четверть века у Израиля с Россией/СССР была горячая война, 15 лет холодного нейтралитета, 10 лет относительно неплохих отношений и вот, снова все горшки побиты - Израиль во всем виноват.
Ничё, не привыкать, пробьемся, пока у России очередной психоз из головы не выветриться.
kау 23 сентября 2018 | 14:12
arye_11: В этот раз, помидорами не отделаетесь. Готовьтесь к снижению уровня жизни.Удавим яко Эрдоганчика. Пора уже заканчивать комедию с оффшорной аристократией. Ежели понты дороже денег,прощайтесь с деньгами.
arye_11 23 сентября 2018 | 14:13
kау:
Дорогой мой Кай.
А шапочку из фольги на буйну головушку, а...
Опять забыли?
Не забывай, покаКай.
gordy 23 сентября 2018 | 14:16
А Минобороны лишь бы снять с себя вину?
rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 14:21
Министерство обороны расценило действия израильской авиации в истории с гибелью Ил-20 в Сирии как враждебные...
К чему нам "Северный поток 2", пенсионная реформа, отмена выборов в Приморье... если такие отбросы как турки и израильтяне, будут безнаказанно убивать наших ребят?
gru_shnik 23 сентября 2018 | 14:24
rpmcmurphy: Безнаказанно убивает наших ребят коррумпированная власть России
Список сбитой техники в Сири...наш гениальный вождь снова впереди планеты всей
Су-24 – 1 шт.
Ка-52 – 1 шт.
Ми-28 – 2 шт.
Ми-24 – 4 шт.
Ми-8 – 1 шт.
Миг-29 – 1 шт.
Су-30 – 1 шт.
Су-35 – 1 шт.
Ан-26 – 1 шт.
Ту-154 – 1 шт.
Су-25 – 1 шт.
Ил-20 – 1 шт.
США ничего не потеряли в Сирии...
viktorova 23 сентября 2018 | 14:24
rpmcmurphy: прекрати свою залупу слушать. Не могу поверить, что этот бред ты сам придумываешь.
polikarpich 23 сентября 2018 | 14:24
rpmcmurphy:
А ответь на один вопрос.
Почему ты НЕ отброс?
kау 23 сентября 2018 | 14:18
arye_11: Наш бедный Арий опять вас вышка шовинистической пропаганды раком облучает, даже ермолка из жести не спасает слабый мосх от великодержавного перегрева.
gru_shnik 23 сентября 2018 | 14:20
Шуты из МО РФ из дристен выпрыгивают чтобы лохи первого канала им рукоплескали... все для внутреннего использования их заявы...весь мир на их вранье положил с большой колокольни
viktorova 23 сентября 2018 | 14:17
kау: //Удавим яко Эрдоганчика//
удавалка у вас ещё не выросла...
gru_shnik 23 сентября 2018 | 14:17
kау: удавить ты можешь только свой член в руке
oto_davar 23 сентября 2018 | 14:20
kау: // В этот раз, помидорами не отделаетесь//
===============
Советую тебе, каюшка, не советовать такого никому. Или тебя ещё не научили, что евреев трогать нельзя- плохо кончится?
Запомни, ещё не родился тот, кто сможет указывать и тыкать пальцем Израилю.
//Ежели понты дороже денег,прощайтесь с деньгами. //
===============
Боже, какой глупый!
Видно давно ты в обменник не заходил.
splin2 23 сентября 2018 | 14:24
kау: помидорами не отделаетесь//
А Израиль будет продолжать мочить в складах и сортирах.
nnikolay 23 сентября 2018 | 14:15
arye_11:
"Израиль во всем виноват"
Не во всём. В том, что Россия полагалась на договоры с Израилем, виновата только Россия.
splin2 23 сентября 2018 | 14:19
arye_11: Прятались, не вышли из зоны атаки, неверные координатв, поздно передали.
А генералы МО РФ белые , пушистые и всегда правы.))
johnbmw Евгений Большаков 23 сентября 2018 | 14:05
... за каких же ИДИОТОВ считают население России авторы этого БРЕДА?????
alcatraz 23 сентября 2018 | 14:08
Отец погибшего сам своими руками и сбил сына.А сколько мирных профессий на свете!!
fleyta6 23 сентября 2018 | 14:19
alcatraz: Когда ЗП в мирной и немирной профессиях отличается в 10 раз, хочется на войну!
nns33 23 сентября 2018 | 14:15
johnbmw: Если МО сделало такой вывод,то следует ждать на ТВ "шабаш безумных".Не могу понять,что делали 15 военнослужащих на борту этого самолёта? У Вас есть варианты?
viktorova 23 сентября 2018 | 14:08
Похоже, запуском ракеты, поразившей «ил» управлял экс-депутат госдуры (а может быть и будущий депутат)
Типичный идиот-кнопкодав, который не задумывается о псследствиях...
gregor 23 сентября 2018 | 14:10
А у моего друга в Воронеже пропала вода в кране , он позвонил мне и пожаловался на Израиль , который в этом виноват .
То ,что виноват сантехник Ваня Залупенский , у него мысль не рождается, из за менталитета .
beobachter 23 сентября 2018 | 14:10
Кому конашенковы сообщили о действиях Ил 20, израильтянам, которые этим "воспользовались и прикрылись", или сирийцам, которые воспользовались этими сведениями и сбили его?
beobachter 23 сентября 2018 | 14:14
beobachter: П.С. Или они вообще никому ничего не должны, и ВСЕ им только должны?
old_skull 23 сентября 2018 | 14:12
Козлы пейсатые...
Бахните по ним.
oto_davar 23 сентября 2018 | 14:22
old_skull: //Козлы пейсатые...
Бахните по ним. //
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Давно не скулил или давно Москва не горела? Смотри, мы за ценой не постоим.
jetsam 23 сентября 2018 | 14:14
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Никому нельзя верить - сокрушался Шойгу у стиральной машины
- а хотел только пукнуть, ну никому нельзя верить....
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seryj_wolk 23 сентября 2018 | 14:14
Поскольку израильские истребители летели на значительно меньшей высоте, то прикрыться рфским самолетом они просто не могли. Перманентные бездарные рфские лгуны-вояки всячески пытаются показать, что в том, что они убили своих, виноваты не их кривые ручки и тупые головки, примитивная и плохо функционирующая техника, а кто-то посторонний, в данном случае - израильтяне. Весь мир над ними смеется. Даю прогноз, что и продажи военной техники упадут.
arye_11 23 сентября 2018 | 14:21
seryj_wolk
Вот вы приводите технические аргументы...
А ЗАЧЕМ???
Делегация израильских ВВС вообще привезла полный пакет снимков, расшифровок и хронометража. Они, наивные, думали, что Россия будет эти доказательства рассматривать.
Ага, разогнались, "рассматривать".
Там уже все обсудили, порешали и обвинили.
Не, ну, право дело. не себя же самих им обвинять.
А то, что "аргУменты" у обвинителей мал-мал дубоваты и примитивны, так куда деваться, если сами обвинители дубоваты и примитивны
listen_up 23 сентября 2018 | 14:17
Сколько лет врали про малазийский Боинг? И продолжают врать. А здесь еще и "честь мундира". А то как-же вы хотели? Приехали израильтяне, рассказали, и российские генералы поменяли свою версию? Ха!
Но в политическом отношении ничего не изменится... Пока Путин и Биби нужны друг другу.
piterrr 23 сентября 2018 | 14:21
И вновь всё как в 1917-м, опять во всём виновата "мировая буржуазия" и "силы враждебные веют над нами"!...Вот так гэбистская шваль из питерской подворотни и стадо её выродков вояк продолжают штудировать и применять чекистские методички ..
consts 23 сентября 2018 | 14:21
Кого бы еще обвинить? Кто там еще остался?
trans 23 сентября 2018 | 14:23
ПВО российское, ракеты российские, инструктора российские, российское командование подняло в воздух российский самолет, сбили сирийцы. Вывод - виноват Израиль.
Шойгу и его ушлепки упорно не хотят признаться что они в очередной раз обосрались.
vvpv 23 сентября 2018 | 14:24
Говно оказалось в штанах мин обороны России, но ясное дело, это не они обосрались, а враги его туда подложили.
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 14:24
Израиль заплатит за смерь наших солдат - пупуев у них 2 месяца апельсины не будет покупать..