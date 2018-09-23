Японские космические аппараты прислали первые снимки с астероида Рюгу

Накануне зонд Хаябуса-2 успешно высадил двух роботов для исследования поверхности небесного тела. В Твиттере миссии уже опубликованы четыре фотографии, сделанные этими аппаратами. Рюгу сейчас находится между Землей и Марсом. Ученые рассчитывают найти на астероиде следы воды и органических веществ, которые помогут в разгадке тайны зарождения жизни во Вселенной.