Японские космические аппараты прислали первые снимки с астероида Рюгу
Накануне зонд Хаябуса-2 успешно высадил двух роботов для исследования поверхности небесного тела. В Твиттере миссии уже опубликованы четыре фотографии, сделанные этими аппаратами. Рюгу сейчас находится между Землей и Марсом. Ученые рассчитывают найти на астероиде следы воды и органических веществ, которые помогут в разгадке тайны зарождения жизни во Вселенной.
Комментарии4
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sofia_malceva 23 сентября 2018 | 13:58
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
ura_123 23 сентября 2018 | 14:00
Вот вам и японские коллеги... Ждём гневного твиттера Рогозина и зажигательную чечётку Захаровой)))
andre_klimov 23 сентября 2018 | 14:00
H-TV к МКС улетел с 6 тоннами груза. Обыденно так...
gelont 23 сентября 2018 | 14:11
Одни " с удовольствием раздвигают ножки " , другие не знают с какой стороны поджечь Украину ... А в это время нормальные люди спокойно и планомерно летают в космос , и никто не сверлит их космические аппараты , и выходят они на орбиту на заданные траектории . Без брехни и без поиска врагов . Учитесь , пещерные примитивы , мнящие себя пупом вселенной .