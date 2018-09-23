Иранский МИД вызвал к себе представителей Великобритании, Дании и Нидерландов

Это связано с терактом, который произошел накануне на юго-западе страны. Тегеран называет неприемлемым тот факт, что в странах Евросоюза не преследуются террористические группировки, которые несут ответственность за эту атаку, передает агентство ИРНА. Накануне на военном параде в городе Ахвазе несколько человек открыли огонь в толпе. По последним данным, погибли не мене 29-ти человек, почти 60 получили ранения. В Тегеране утверждают, что к этому нападению причастны боевики, связанные с двумя государствами Персидского залива, а также контактировавшие с США и Израилем.