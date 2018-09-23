Иранский МИД вызвал к себе представителей Великобритании, Дании и Нидерландов
Это связано с терактом, который произошел накануне на юго-западе страны. Тегеран называет неприемлемым тот факт, что в странах Евросоюза не преследуются террористические группировки, которые несут ответственность за эту атаку, передает агентство ИРНА. Накануне на военном параде в городе Ахвазе несколько человек открыли огонь в толпе. По последним данным, погибли не мене 29-ти человек, почти 60 получили ранения. В Тегеране утверждают, что к этому нападению причастны боевики, связанные с двумя государствами Персидского залива, а также контактировавшие с США и Израилем.
Комментарии2
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rena1960 23 сентября 2018 | 13:59
Те-не преследуют...,а эти- причастны...,так и вызывайте представителей последних...
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 13:59
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk