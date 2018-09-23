Сотни российских туристов уже сутки не могут вернуться домой из Туниса
В авиакомпании Азур Эйр объясняют это непогодой. В районе международного аэропорта североафриканского государства прошел сильный ливень. Как пишет саратовское агентство «Свободные новости», россияне жалуются на то, что не могут получить назад свой багаж, так как у них нет посадочных билетов. Их не расселили в отели, а воду стали выдавать только через 4 часа после задержки рейса. При этом она быстро закончилась.
На днях российский МИД предупреждал россиян о том, что в Тунисе возникла опасность наводнений из проливных дождей.
Комментарии3
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grashupfer 23 сентября 2018 | 13:56
"На днях российский МИД предупреждал россиян о том, что в Тунисе возникла опасность наводнений из проливных дождей."
Кстати, Небензя чем-то похож на Марка Катона Старшего. То ли предупреждениями своими, то ли лысиной)
vladislav 23 сентября 2018 | 13:56
Все в КрымВаш!
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 14:00
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk