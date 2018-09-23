Сотни российских туристов уже сутки не могут вернуться домой из Туниса

В авиакомпании Азур Эйр объясняют это непогодой. В районе международного аэропорта североафриканского государства прошел сильный ливень. Как пишет саратовское агентство «Свободные новости», россияне жалуются на то, что не могут получить назад свой багаж, так как у них нет посадочных билетов. Их не расселили в отели, а воду стали выдавать только через 4 часа после задержки рейса. При этом она быстро закончилась.

На днях российский МИД предупреждал россиян о том, что в Тунисе возникла опасность наводнений из проливных дождей.