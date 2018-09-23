Владимир Путин подписал указ об освобождении Василия Лихачева от обязанностей члена Центризбиркома

Сообщалось, что Лихачев сам подал заявление об отставке. Он пояснил, что поставленные перед ним задачи выполнены. Лихачев был назначен в комиссию по президентской квоте два года назад. Он отвечал за вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами.