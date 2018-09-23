Владимир Путин подписал указ об освобождении Василия Лихачева от обязанностей члена Центризбиркома
Сообщалось, что Лихачев сам подал заявление об отставке. Он пояснил, что поставленные перед ним задачи выполнены. Лихачев был назначен в комиссию по президентской квоте два года назад. Он отвечал за вопросы международного взаимодействия и наблюдения за выборами.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 23 сентября 2018 | 13:48
Если Путин не разогнал после такого позора полностью ЦИК и прочие ТИКи и УИКи, когда фальсификации такие массово идут, то это означает только одно, что фальсификации по его указанию идут власть на всех уровнях у нас нелегитимная.
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 14:00
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 14:20
Показательная порка. Вот что, дескать, ожидает тех, кто "позволил", "не смог обеспечить" и "допустил огласку"..