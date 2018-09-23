Действующий глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт лидирует во втором туре выборов

Согласно данным экзитполов, которые приводит агентство ТАСС, глава региона набирает почти 57% голосов. Его конкурент, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал – 43%. В ходе сегодняшнего голосования представители обоих претендентов неоднократно жаловались на различные нарушения, в том числе, незаконную агитацию, вбросы, подвоз избирателей.