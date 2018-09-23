Действующий глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт лидирует во втором туре выборов
Согласно данным экзитполов, которые приводит агентство ТАСС, глава региона набирает почти 57% голосов. Его конкурент, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал – 43%. В ходе сегодняшнего голосования представители обоих претендентов неоднократно жаловались на различные нарушения, в том числе, незаконную агитацию, вбросы, подвоз избирателей.
Комментарии6
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dvdd 23 сентября 2018 | 13:48
Отлично! Пора дискредитировать эту гнилую систему выборов. Доведите до абсурда и начнём 1917 часть вторая.
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 14:00
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
yralez 23 сентября 2018 | 13:48
Народ выбрал едриссита, шпрота, нищету, работу до смерти, ограбление.
Народ ли это ?
Безумное стадо
eternity88 23 сентября 2018 | 13:49
Опомнились хабаровчане, слава Богу. Дружно сели в карусель за пару копеек и давай за того, кто дрючит их во все дыры, голосовать!
beobachter 23 сентября 2018 | 14:04
Учтён опыт приморья-вбрасывать начали с самого начала, а манипуляция экзитполами вообще не вопрос....
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 14:17
Уже вбросили экзит-полы с победой ЕРовца над ЛДПРвцем со счетом 57% против 43%. В Приморье было так же по экзит-полам - ЕРовец побеждал КПРФовца со счетом 53% против 47%. Когда подсчеты показали победу КПРФовца, начались чудеса, в результате выборы аннулировали.