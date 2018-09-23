В центре Москвы продолжается ежегодный марафон

Лидеры забега уже финишировали, остальные же участники находятся на трассе почти четыре часа.

Степан Киселев и Сардана Трофимова – победители Московского марафона среди мужчин и женщин соответственно. Они закончили забег спустя два с небольшим часа, однако получить медаль участника соревнования смогут все, кто финиширует хотя бы через шесть часов после старта. Пасмурная погода, которая вряд ли порадует простых прохожих, для атлетов скорее — плюс. Резкое похолодание, которое пришло в столицу этой ночью и непрекращающийся моросящий дождь спортсменам не помеха – об этом они сказали в эфире Первого канала.

ПЛЕНКА

По данным организаторов, в марафоне принимает участие около 30 тысяч человек. При этом классическую дистанцию в 42,2 километра бегут не все. Для тех, кто не готов преодолеть всю трассу, организован еще один маршрут, протяженностью в 10 километров. На тринадцати пунктах питания дежурят волонтеры. Они подают бегунам стаканчики с водой и еду: бананы, яблоки и апельсины.

Из-за марафона сегодня перекрыт ряд улиц в центре столицы. В том числе Новинский, Смоленский, Зубовский и Крымский бульвары, а также Калужская, Лубянская, Новая и Старая площади. Из-за этого на дорогах уже образовались заторы. Полностью ограничения снимут после 17 часов. На всей дистанции расставлены бойцы Росгвардии. Улицы перегораживают автомобили ДПС и коммунальная техника.

Московский марафон – один из самых крупных забегов в Европе.