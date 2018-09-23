Так называемая «Прогулка свободных людей» пройдет сегодня в Москве
Вполне вероятно, что участников будут задерживать, — сказал «Эху» гражданский активист Марк Гальперин.
Подобные прогулки проходят уже два года. По словам Гальперина, они проводились каждое воскресенье без пропусков
Комментарии9
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ebyliberactov 23 сентября 2018 | 13:12
Среди этих так называемых "свободных петухов" есть хоть один русский? - одни жиды и педерасты с двойным гражданством!
equus 23 сентября 2018 | 13:45
ebyliberactov:
Вы подозрительно хорошо знаете, о чём говорите...
;-))
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 14:02
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
sasass 23 сентября 2018 | 13:14
Дурость - прогулками власть не образумишь...
equus 23 сентября 2018 | 13:47
sasass:
Но гулять, я надеюсь, пока ещё можно..??
demokratia 23 сентября 2018 | 13:41
А Я уже думал, что свободных людей в России нет..... !
dadmorose 23 сентября 2018 | 13:46
Без пропусков не пустят
equus 23 сентября 2018 | 13:49
dadmorose:
Ага... Я так же ударил это слово.
;-)
old_skull 23 сентября 2018 | 14:21
Это говноед Гальперин то свободный?) Ну ну.