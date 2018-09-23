Бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как «кремлевский повар», имеет за плечами богатое криминальное прошлое.

О его судимостях пишет со ссылкой на документы агентство «Росбалт». В списке обвинений – кражи, нападения на людей, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего. В конце 1981 года суд назначил ему 13,5 лет колонии усиленного режима. На свободу он вышел уже в начале 90-х. В наши дни Пригожина связывают с так называемой «Фабрикой троллей», чьи сотрудники оставляют в Интернете комментарии в поддержку Кремля, а также активно критикуют неугодных властям. И еще имя Пригожина фигурирует в публикациях вместе с частной военной компании Вагнера. На днях «кремлевского повара» внесли в санкционные списки США в рамках санкций за российское вмешательство в президентские выборы.