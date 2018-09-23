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13:07, 23 сентября 2018

Бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как «кремлевский повар», имеет за плечами богатое криминальное прошлое.

О его судимостях пишет со ссылкой на документы агентство «Росбалт». В списке обвинений – кражи, нападения на людей, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего. В конце 1981 года суд назначил ему 13,5 лет колонии усиленного режима. На свободу он вышел уже в начале 90-х. В наши дни Пригожина связывают с так называемой «Фабрикой троллей», чьи сотрудники оставляют в Интернете комментарии в поддержку Кремля, а также активно критикуют неугодных властям. И еще имя Пригожина фигурирует в публикациях вместе с частной военной компании Вагнера. На днях «кремлевского повара» внесли в санкционные списки США в рамках санкций за российское вмешательство в президентские выборы.

Комментарии

37

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danko1 23 сентября 2018 | 13:11

Только такому духовно близкому вору и бандиту питерский гопник мог доверить не только собственное кормление, но и обеспечение продуктами армии и школ, чтобы мог он миллиардами воровать.
Такой и защищает с помощьютупых троллей этот воровской режим и себя.

testmeter 23 сентября 2018 | 13:24

"богатое криминальное прошлое" ///
А почему только прошлое? Бывших «поваров» не бывает-с

bugatti 23 сентября 2018 | 13:35

а что такого удивительного в этой истории про Пригожина, ? Рядом с Путиным все такие.

sofia_malceva 23 сентября 2018 | 14:02

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

ugas 23 сентября 2018 | 13:37

danko1: Еще с древнейших времен известно6 "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".

unprejudiced 23 сентября 2018 | 13:13

Персонаж вон дважды судим по куда более тяжкой статье - мошенничество. И ничего, миньоны ходят очко ему зализывают и деньги отдают что им родители на карманные расходы дают.

parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:17

unprejudiced: а еще на персонажа шестерит куча малолетних дегенратов, которые гадят в блогах

mozgo_prav 23 сентября 2018 | 13:40

parasuk_: ты самокритичный дегенерат..

mosser 23 сентября 2018 | 13:42

parasuk_: пригожину привет

marek 23 сентября 2018 | 13:46

parasuk_:
Налицо вовлечение в преступную деятельность. Возможно, в его конторе и малолетки имеются. Но не важен даже возраст - всё, что они делают - преступление против России.
Превратили страну в сортир.
Санкции? - Тут интерпол должен подключаться.

polikarpich 23 сентября 2018 | 14:04

unprejudiced: "Мошенничество" - куда более тяжкая статья?!!!
Помой рот с мылом, "пригожинский миньетец". Это тебе за брехню.

kara 23 сентября 2018 | 13:13

так если отбыл, то все?

piterjanis 23 сентября 2018 | 13:33

kara: если он не неолиберал,то нет

parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:14

Нашли чем удивить :) У нас даже у навального богатое криминальное прошлое и репутация дырявого стукача

aleks50 Алексей Клубников 23 сентября 2018 | 13:23

parasuk_: Да на настоящих козлов всей России настучал и про димона и про пехтина с володиным, это уважаемые среди самых уважаемых отбросов воры.

parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:28

aleks50: Не, настучал он на Тесака Марценкевича, кстати, по 282 статье. Потом терпеливо прятался в гримерке у Минаева когда его на всю страну ославили педерастом и стукачом. И побоялся выйти в студию даже под личные гарантии неприкосновенности. Да и от Золотова наш навальный под юбкой у жены прячется. Такой вот вождь у хомячков :)

gru_shnik 23 сентября 2018 | 13:37

parasuk_: ты по себе стукач не суди... у вас в лахта2 это основное занятие

parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:42

gru_shnik: Я сужу только по официальной биографии зеленорожего прохиндея ;) А будь холуи навального не такими тупыми, то задумались бы почему власть упорно оставляет лёху на свободе, а всех вокруг сажает.

gru_shnik 23 сентября 2018 | 13:44

parasuk_: ты холуй пригодинский можешь судить только о том сколько надо тебе написать тупых комментов , чтобы из лахта2 тебя не уволили

parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:48

gru_shnik: Первый признак холуя навального это бессвязный бред и ругательства когда в их присутствии секут железными фактами их зеленорожего хозяина

mozgo_prav 23 сентября 2018 | 13:50

parasuk_: не истери шизоид и холуй, твое дело сосать у Пригожина

mozgo_prav 23 сентября 2018 | 13:52

parasuk_: Этот дебил несет бред и сам свой бред называет фактами. Вот что значится родиться имбецилом в семье имбецилов АХАХА)))

gru_shnik 23 сентября 2018 | 13:47

parasuk_: у тебя судилка еще не выросла малолетный ублюдок лахтинский. Путина с Пригожиным и Золотовым вон пока то же никто не посадил .У тебя просто нет интеллекта и ты не понимаешь свои обрезанным мозгом что Навального НЕЗАЧТО САЖАТЬ иначе бы посадили.. у твой коррумпированной власти на Навального ничего нет кроме фальсификаций ,который ЕСПЧ ОТМЕНИЛ)))

polikarpich 23 сентября 2018 | 14:07

parasuk_: У вас у всех, "миньонов Пригожина" брехня в крови, что ли? Врождённое?
И вообще, что это ты всё о "дырявых", "стукачах", "педерастах"? Ты зэк, что ли? Живёшь "по понятиям"? Тюрьма - твой дом родной, как и у Пригожина?

(комментарий скрыт)

unprejudiced 23 сентября 2018 | 13:16

В ночь с 21 на 22 августа, пока все спали, Пётр Порошенко в своем Twitter-аккаунте объявил России войну. Войну информационного толка, к которой он призвал присоединиться всех свидомых сограждан.
Армия укроботов или порохоботов уже давно окучивает интернет-пространство, так что в настоящее время речь идёт скорее об усилении контроля за интернетом со стороны Киева в преддверии президентских выборов. И поговаривают, что это уже диагноз.
Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Эхе, YouTube — порохоботы есть везде. Их «почерк» узнаваем, а цели предельно ясны — внести раскол в российское общество, создать политическую турбулентность в РФ.
Они занимаются распространением интернет-мемов, высмеивающих российскую власть и общество. Пишут комментарии соответствующей тематики, даже вступают в дискуссии с россиянами, не подозревающими, что они общаются с порохоботом, и стараются посеять в их умах сомнения, показать, что в России всё плохо.

Вот эти да, есть, на эхе целый их рассадник. Причем некоторые в анкетах указывают что они якобы из России, но выражения вроде вата, колорад, рашка и тд вдают их с потрохами. А вот доказательств существования некой пригожинской фабрики троллей, не доказано.

parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:22

unprejudiced: Вообще-то, на украинде вполне официально существуют т.н. информационные войска. Туда призывают тех, кто из-за тупости в ато не годится, но обладает врожденным упорством дятла

aleks50 Алексей Клубников 23 сентября 2018 | 13:21

Зато он социально близок Вове скрепоносному. И воры для Вовы родственные души.

andre_klimov 23 сентября 2018 | 13:31

aleks50:
Со времен "доклада Салье" многое было понятно и так. Но, возможно, "испанское дело" добавит красок к портрету персонажа...

maximiv969 23 сентября 2018 | 13:26

Какая прелесть!

sergo_25_26 23 сентября 2018 | 13:31

Свой среди своих.

putin_itogy 23 сентября 2018 | 13:36

Вселенский Вор правит в России.
И население его уважает..
Население России - само Вор, шовинист, и гопник,
Вселенских масштабов, во все времена.
А вы что подумали..?

marek 23 сентября 2018 | 14:11

putin_itogy:
Население здесь ровно такое же, как и везде, в любой стране. А вот правящий класс отличается. Здесь преступники выступают в роли элиты. Элита - это те, кто определяет правила поведения населения в стране.
Если население успело стать хоть в какой-то мере народом и выработать какие-то минимальные правила общежития, то элита вынуждена с ним считаться.
А криминальная элита в России правит уже сто лет. И она имеет все самые технологичные и эффективные механизмы предотвращения возникновению здесь народа.

mosser 23 сентября 2018 | 13:40

У власти питерская банда! Всех арестовать!

sergo_25_26 23 сентября 2018 | 13:41

Не может быть. Он честный фраер.

rodom_neotkuda 23 сентября 2018 | 13:42

ёбт.. удивили
а представьте себе когда будут по телевизору лебединное озеро сутки гонять
упырь наворовал.. на 5 жизней хватит.. всех пристроил.. дочек, бывшую жену.. а знаете почему бывшую? у воров есть закон..не имеет права на родные отношения.. могу зацепить.. могут шантажировать..
но, дорогие россияне, потерпите.. он сдохнет всё равно..
вы главное когда детей в военную форму радуясь одеваете, знайте им ще 3-тью чеченскую воевать
правильно что готовите

ginolik 23 сентября 2018 | 13:57

Кто бы сомневался в его прошлом. Взгляните на его командира.

evgpekar 23 сентября 2018 | 14:04

Секрет Полишинеля...

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