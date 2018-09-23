Бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как «кремлевский повар», имеет за плечами богатое криминальное прошлое.
О его судимостях пишет со ссылкой на документы агентство «Росбалт». В списке обвинений – кражи, нападения на людей, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего. В конце 1981 года суд назначил ему 13,5 лет колонии усиленного режима. На свободу он вышел уже в начале 90-х. В наши дни Пригожина связывают с так называемой «Фабрикой троллей», чьи сотрудники оставляют в Интернете комментарии в поддержку Кремля, а также активно критикуют неугодных властям. И еще имя Пригожина фигурирует в публикациях вместе с частной военной компании Вагнера. На днях «кремлевского повара» внесли в санкционные списки США в рамках санкций за российское вмешательство в президентские выборы.
Комментарии37
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danko1 23 сентября 2018 | 13:11
Только такому духовно близкому вору и бандиту питерский гопник мог доверить не только собственное кормление, но и обеспечение продуктами армии и школ, чтобы мог он миллиардами воровать.
Такой и защищает с помощьютупых троллей этот воровской режим и себя.
testmeter 23 сентября 2018 | 13:24
"богатое криминальное прошлое" ///
А почему только прошлое? Бывших «поваров» не бывает-с
bugatti 23 сентября 2018 | 13:35
а что такого удивительного в этой истории про Пригожина, ? Рядом с Путиным все такие.
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 14:02
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ugas 23 сентября 2018 | 13:37
danko1: Еще с древнейших времен известно6 "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".
unprejudiced 23 сентября 2018 | 13:13
Персонаж вон дважды судим по куда более тяжкой статье - мошенничество. И ничего, миньоны ходят очко ему зализывают и деньги отдают что им родители на карманные расходы дают.
parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:17
unprejudiced: а еще на персонажа шестерит куча малолетних дегенратов, которые гадят в блогах
mozgo_prav 23 сентября 2018 | 13:40
parasuk_: ты самокритичный дегенерат..
mosser 23 сентября 2018 | 13:42
parasuk_: пригожину привет
marek 23 сентября 2018 | 13:46
parasuk_:
Налицо вовлечение в преступную деятельность. Возможно, в его конторе и малолетки имеются. Но не важен даже возраст - всё, что они делают - преступление против России.
Превратили страну в сортир.
Санкции? - Тут интерпол должен подключаться.
polikarpich 23 сентября 2018 | 14:04
unprejudiced: "Мошенничество" - куда более тяжкая статья?!!!
Помой рот с мылом, "пригожинский миньетец". Это тебе за брехню.
kara 23 сентября 2018 | 13:13
так если отбыл, то все?
piterjanis 23 сентября 2018 | 13:33
kara: если он не неолиберал,то нет
parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:14
Нашли чем удивить :) У нас даже у навального богатое криминальное прошлое и репутация дырявого стукача
aleks50 Алексей Клубников 23 сентября 2018 | 13:23
parasuk_: Да на настоящих козлов всей России настучал и про димона и про пехтина с володиным, это уважаемые среди самых уважаемых отбросов воры.
parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:28
aleks50: Не, настучал он на Тесака Марценкевича, кстати, по 282 статье. Потом терпеливо прятался в гримерке у Минаева когда его на всю страну ославили педерастом и стукачом. И побоялся выйти в студию даже под личные гарантии неприкосновенности. Да и от Золотова наш навальный под юбкой у жены прячется. Такой вот вождь у хомячков :)
gru_shnik 23 сентября 2018 | 13:37
parasuk_: ты по себе стукач не суди... у вас в лахта2 это основное занятие
parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:42
gru_shnik: Я сужу только по официальной биографии зеленорожего прохиндея ;) А будь холуи навального не такими тупыми, то задумались бы почему власть упорно оставляет лёху на свободе, а всех вокруг сажает.
gru_shnik 23 сентября 2018 | 13:44
parasuk_: ты холуй пригодинский можешь судить только о том сколько надо тебе написать тупых комментов , чтобы из лахта2 тебя не уволили
parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:48
gru_shnik: Первый признак холуя навального это бессвязный бред и ругательства когда в их присутствии секут железными фактами их зеленорожего хозяина
mozgo_prav 23 сентября 2018 | 13:50
parasuk_: не истери шизоид и холуй, твое дело сосать у Пригожина
mozgo_prav 23 сентября 2018 | 13:52
parasuk_: Этот дебил несет бред и сам свой бред называет фактами. Вот что значится родиться имбецилом в семье имбецилов АХАХА)))
gru_shnik 23 сентября 2018 | 13:47
parasuk_: у тебя судилка еще не выросла малолетный ублюдок лахтинский. Путина с Пригожиным и Золотовым вон пока то же никто не посадил .У тебя просто нет интеллекта и ты не понимаешь свои обрезанным мозгом что Навального НЕЗАЧТО САЖАТЬ иначе бы посадили.. у твой коррумпированной власти на Навального ничего нет кроме фальсификаций ,который ЕСПЧ ОТМЕНИЛ)))
polikarpich 23 сентября 2018 | 14:07
parasuk_: У вас у всех, "миньонов Пригожина" брехня в крови, что ли? Врождённое?
И вообще, что это ты всё о "дырявых", "стукачах", "педерастах"? Ты зэк, что ли? Живёшь "по понятиям"? Тюрьма - твой дом родной, как и у Пригожина?
unprejudiced 23 сентября 2018 | 13:16
В ночь с 21 на 22 августа, пока все спали, Пётр Порошенко в своем Twitter-аккаунте объявил России войну. Войну информационного толка, к которой он призвал присоединиться всех свидомых сограждан.
Армия укроботов или порохоботов уже давно окучивает интернет-пространство, так что в настоящее время речь идёт скорее об усилении контроля за интернетом со стороны Киева в преддверии президентских выборов. И поговаривают, что это уже диагноз.
Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Эхе, YouTube — порохоботы есть везде. Их «почерк» узнаваем, а цели предельно ясны — внести раскол в российское общество, создать политическую турбулентность в РФ.
Они занимаются распространением интернет-мемов, высмеивающих российскую власть и общество. Пишут комментарии соответствующей тематики, даже вступают в дискуссии с россиянами, не подозревающими, что они общаются с порохоботом, и стараются посеять в их умах сомнения, показать, что в России всё плохо.
Вот эти да, есть, на эхе целый их рассадник. Причем некоторые в анкетах указывают что они якобы из России, но выражения вроде вата, колорад, рашка и тд вдают их с потрохами. А вот доказательств существования некой пригожинской фабрики троллей, не доказано.
parasuk_ 23 сентября 2018 | 13:22
unprejudiced: Вообще-то, на украинде вполне официально существуют т.н. информационные войска. Туда призывают тех, кто из-за тупости в ато не годится, но обладает врожденным упорством дятла
aleks50 Алексей Клубников 23 сентября 2018 | 13:21
Зато он социально близок Вове скрепоносному. И воры для Вовы родственные души.
andre_klimov 23 сентября 2018 | 13:31
aleks50:
Со времен "доклада Салье" многое было понятно и так. Но, возможно, "испанское дело" добавит красок к портрету персонажа...
maximiv969 23 сентября 2018 | 13:26
Какая прелесть!
sergo_25_26 23 сентября 2018 | 13:31
Свой среди своих.
putin_itogy 23 сентября 2018 | 13:36
Вселенский Вор правит в России.
И население его уважает..
Население России - само Вор, шовинист, и гопник,
Вселенских масштабов, во все времена.
А вы что подумали..?
marek 23 сентября 2018 | 14:11
putin_itogy:
Население здесь ровно такое же, как и везде, в любой стране. А вот правящий класс отличается. Здесь преступники выступают в роли элиты. Элита - это те, кто определяет правила поведения населения в стране.
Если население успело стать хоть в какой-то мере народом и выработать какие-то минимальные правила общежития, то элита вынуждена с ним считаться.
А криминальная элита в России правит уже сто лет. И она имеет все самые технологичные и эффективные механизмы предотвращения возникновению здесь народа.
mosser 23 сентября 2018 | 13:40
У власти питерская банда! Всех арестовать!
sergo_25_26 23 сентября 2018 | 13:41
Не может быть. Он честный фраер.
rodom_neotkuda 23 сентября 2018 | 13:42
ёбт.. удивили
а представьте себе когда будут по телевизору лебединное озеро сутки гонять
упырь наворовал.. на 5 жизней хватит.. всех пристроил.. дочек, бывшую жену.. а знаете почему бывшую? у воров есть закон..не имеет права на родные отношения.. могу зацепить.. могут шантажировать..
но, дорогие россияне, потерпите.. он сдохнет всё равно..
вы главное когда детей в военную форму радуясь одеваете, знайте им ще 3-тью чеченскую воевать
правильно что готовите
ginolik 23 сентября 2018 | 13:57
Кто бы сомневался в его прошлом. Взгляните на его командира.
evgpekar 23 сентября 2018 | 14:04
Секрет Полишинеля...