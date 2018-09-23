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13:05, 23 сентября 2018

В двух регионах страны проходят вторые туры голосования на губернаторских выборах

В Хабаровском крае голосование уже завершилось. Кандидат от власти Вячеслав Шпорт обвинил конкурента по второму туру выборов в подкупе избирателей.

Предвыборный штаб нынешнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта подал в региональную избирательную комиссию два десятка жалоб о нарушениях. Штаб Шпорта просит избирком отменить результат на одном из участков. Жалобы поданы в Генпрокуратуру и СК. Представители штаба его соперника, либерал-демократа Сергея Фургала, в стороне не остаются. Они жалуются на то, что военные фотографируют свои бюллетени и тем нарушают тайну выборов. Зафиксирован и вброс на одном из участков. Кстати, сам Фургал сегодня забыл принести на избирательный участок паспорт. Благо документ был в машине.
Местный сайт DVHAB пишет, что всем хабаровским силовикам пришел приказ из Москвы голосовать на конкретном участке. В интернете даже появилось видео с инструктажем по поводу второго тура губернаторских выборов. На нем руководство объяснило личному составу о необходимости взять открепительное удостоверение и проголосовать на конкретном участке.

Все это делается для обеспечения стопроцентной явки госслужащих и возможности их проконтролировать в выборе кандидата, сообщает издание. В первом туре оба претендента получили по 36% голосов. При этом Общественная палата России нарушений не заметила, об этом сегодня сказал член совещательного органа Максим Григорьев. В самом разгаре и выборы во Владимирской области. Здесь не пустили наблюдателей от «Голоса», поскольку председатели УИКов сослались на неучастие кандидата от «Яблока», выдавшего им аккредитацию, во втором туре выборов. За пост губернатора здесь борются нынешняя глава региона Светлана Орлова и либерал-демократ Владимир Сипягин. Явка по последним данным несколько выше, чем в первом туре.

В Хабаровском крае явка тоже превысила показатели первого тура. Первые данные экситполов появятся уже через час.

Комментарии

3

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sasass 23 сентября 2018 | 13:23

На этот раз фальсификацию засекретят и победу обеспечат с заранее написанными протоколами...

sofia_malceva 23 сентября 2018 | 14:03

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

mosser 23 сентября 2018 | 14:25

Орлова-очень редкая мразь!

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