Крупный пожар произошел в греческом университете на Крите

Из здания вуза эвакуированы студенты. Кроме того, на безопасное расстояние вывезены жители ближайших домов.

Как передает ТАСС, огонь вспыхнул в подвале университета и быстро распространился по зданию. К тушению пожара привлекли специальный вертолет. Очевидцы рассказывают, что весь район вокруг университета в Ираклионе затянут плотными клубами дыма. Серьезно пострадала часть здания, где располагается лаборатория музея естественной истории Крита и общежития.