Крупный пожар произошел в греческом университете на Крите
Из здания вуза эвакуированы студенты. Кроме того, на безопасное расстояние вывезены жители ближайших домов.
Как передает ТАСС, огонь вспыхнул в подвале университета и быстро распространился по зданию. К тушению пожара привлекли специальный вертолет. Очевидцы рассказывают, что весь район вокруг университета в Ираклионе затянут плотными клубами дыма. Серьезно пострадала часть здания, где располагается лаборатория музея естественной истории Крита и общежития.
Комментарии1
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sofia_malceva 23 сентября 2018 | 14:03
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