Российский Ил-20 был сбит в Сирии из-за того, что Израиль передал России неверные координаты предстоящего авиаудара

Об этом сегодня рассказали в министерстве обороны. Там предоставили детальную информацию о трагедии, которая произошла 17 сентября у сирийского побережья. Из-за неверной информации самолет-разведчик не успел вовремя уйти в безопасную зону, — подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В министерстве обороны России также подчеркнули, что действия израильских ВВС создали угрозу и гражданским самолетам. Израиль опасается ответных действий России после крушения Ил-20, об этом пишет сегодня местная газета Haaretz. Израильским ВВС могут ограничить зону полёта над Сирией и по выражению Haaretz «подрезать крылья». Российский запрет грозит созданием зон безопасности для сирийской армии Башара Асада, иранских военных и ливанской Хезболлы. Они продолжат укреплять своё присутствие в регионе. Израиль обеспокоен. Поскольку тот же Иран до этого не раз обстреливал с сирийской территории позиции израильских войск на Голанских высотах. А Хезболла в Израиле, как и США признана террористической организацией. Власти Израиля надеются, что запрет на полёты продлится недолго и территории возле российских военных баз не затронет. Поскольку это приведёт к тому, что израильские самолёты не смогут попадать в зоны севернее от Дамаска, пишет газета. Власти Израиля продолжат военные операции в Сирии, заверил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в эфире радио Решет Бет. И подчеркнул: страна не допустит превращения Сирии в передовую иранскую базу против Израиля. Армия обороны обвинила в инциденте с российским военным самолётом сирийских военных, а также Иран и Хезболлу. Атака израильской авиации, говорилось в сообщении ведомства, была направлена против вооружённых сил Сирии, которые собирались поставить системы для производства летального оружия ливанскому движению, заявило военное ведомство. Там полагают, что оружие предназначалось для удара по Израилю. По поводу инцидента в Москву в четверг летал объясняться командующий ВВС Израиля Амикам Норкин.