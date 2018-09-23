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13:02, 23 сентября 2018

Российский Ил-20 был сбит в Сирии из-за того, что Израиль передал России неверные координаты предстоящего авиаудара

Об этом сегодня рассказали в министерстве обороны. Там предоставили детальную информацию о трагедии, которая произошла 17 сентября у сирийского побережья. Из-за неверной информации самолет-разведчик не успел вовремя уйти в безопасную зону, — подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В министерстве обороны России также подчеркнули, что действия израильских ВВС создали угрозу и гражданским самолетам. Израиль опасается ответных действий России после крушения Ил-20, об этом пишет сегодня местная газета Haaretz. Израильским ВВС могут ограничить зону полёта над Сирией и по выражению Haaretz «подрезать крылья». Российский запрет грозит созданием зон безопасности для сирийской армии Башара Асада, иранских военных и ливанской Хезболлы. Они продолжат укреплять своё присутствие в регионе. Израиль обеспокоен. Поскольку тот же Иран до этого не раз обстреливал с сирийской территории позиции израильских войск на Голанских высотах. А Хезболла в Израиле, как и США признана террористической организацией. Власти Израиля надеются, что запрет на полёты продлится недолго и территории возле российских военных баз не затронет. Поскольку это приведёт к тому, что израильские самолёты не смогут попадать в зоны севернее от  Дамаска, пишет газета. Власти Израиля продолжат военные операции в Сирии, заверил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в эфире радио Решет Бет. И подчеркнул: страна не допустит превращения Сирии в передовую иранскую базу против Израиля. Армия обороны обвинила в инциденте с российским военным самолётом сирийских военных, а также Иран и Хезболлу. Атака израильской авиации, говорилось в сообщении ведомства, была направлена против вооружённых сил Сирии, которые собирались поставить системы для производства летального оружия ливанскому движению, заявило военное ведомство. Там полагают, что оружие предназначалось для удара по Израилю. По поводу инцидента в Москву в четверг летал объясняться командующий ВВС Израиля Амикам Норкин.

Комментарии

109

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aglow 23 сентября 2018 | 14:01

то поздно предупредили, то обманули в координатах удара... что-то постоянно версии меняются... потом окажется, что ракета была украинская и бумажку покажут...

evgpekar 23 сентября 2018 | 14:01

Все правильно говорит министерство обороны. Да что там самолет - сами знаете кто виноват в отсутствии воды в кране.

gelont 23 сентября 2018 | 14:04

С такими ракетчиками никто не успеет уйти в безопасную зону . Такой зоны просто не будет . Я бы им даже баллисту не доверил . А что касается неверных координат -- очередная махровая брехня , причем это только первая серия , продолжение следует .

pavelmistery 23 сентября 2018 | 14:06

Как же им неприятно, что их союзники так сильно облажались, сбив российский самолет. Теперь они несут всякий бред про израильский самолет.
Сначала писал про ошибку системы свой-чужой, потом ещё какую-то фигню. Самое интересное, что летели над местом активных действий, знали, что там работают ПВО, но все равно как упоротые летели дальше. Зачем? Чтобы был повод закрыть небо для израильских самолетов? ))

gregor 23 сентября 2018 | 14:07

Российский Ил-20 был сбит в Сирии из-за того, что Израиль передал России неверные координаты предстоящего авиаудара
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Ну да , а когда передают верные координаты , то " мирные" российские военные , сразу же передают информацию террористам хезболла и они перепрятывают ракеты ,которые потом пуляют по детским садам в Израиле .
Так что .... что бы защитить народ Израиля , надо лавировать между "мирными " российскими военными и террористами , которые дружат с Россиянами .

nickan 23 сентября 2018 | 14:08

офицеры в стране кончились, остались только офицерики

vpu2011 23 сентября 2018 | 14:09

"из-за того, что Израиль передал России неверные координаты предстоящего авиаудара"
- Заявления МО в переводе на русский: "Мы пытались соврать, но оказалось, что нам не дадут. Теперь надо прикрыть одно враньё другим."

ginolik 23 сентября 2018 | 14:20

Испугались аналогии с малазийским самолетом! Продают оружие папуасам. Скоро и этот бизнес прикроют. А Ирода подставляют великолепно. Похоже уже скоро гикнется Владимир всея Руси.

mihail 23 сентября 2018 | 14:23

Редкое дерьмо и минобороны и вообще вся эта маразматическая политика России. Единственная нормальная страна, которая хотела иметь с ней нормальные отношения теперь окончательно убедилась, что всё бесполезно. Сирийцы сбили самолёт своего главного союзника, в протухшей "Комсомолке" статья "При чём тут Асад". Высокопрофессинальная врунья из МИДа рьвиняет израильских лётчиков в непрофессионализме. Какие "профессионалы" правят в минобороны- подумать страшно.

tina56 23 сентября 2018 | 14:23

Конашенкова - в отставку с привлечением к уголовной ответственности за непрофессионализм, приведший к гибели 15 человек.
Впрочем, сама Россия является агрессором и расточителем народных денег.

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