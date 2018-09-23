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12:35, 23 сентября 2018

Наблюдатели от партии «Яблоко» жалуются, что их не пускают на избирательные участки во II туре выборов губернатора

Наблюдатели от партии «Яблоко» жалуются, что их не пускают на избирательные участки во втором туре выборов губернатора во Владимирской области. Предстатели комиссии утверждают, что разрешается присутствовать лишь представителям ЛДПР и «Единой России», чьи кандидаты участвуют в выборах. Об этом сами наблюдатели рассказали изданию «7х7». В «Яблоке» настаивают на том, что второй тур является продолжением выборов в Заксобрание области. Голосование прошло еще 9 сентября. В той кампании кандидаты «Яблока» принимали участие.

Комментарии

4

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opponent70 23 сентября 2018 | 12:39

Кому жалуются? Тем кто не пустил? Ну, это же "Яблоко"!

dchd49 23 сентября 2018 | 12:47

opponent70 Жалуются изданию "7х7",а не тем,кто не пустил.:

unprejudiced 23 сентября 2018 | 12:45

А разве на тех выборах кто-то из гнилого яблока участвует? А не было бы случайно тех наблюдателей когда были фальсификации в Приморье? дескать сами сделали вбросы и сами же больше всему этому стали удивляться и власти во всем обвинять? Полагаю для развития демократии яблоко должно быть в кратчайшие сроки запрещено!

sasass 23 сентября 2018 | 12:50

Кремлю уже все равно кто победит - весла уже сломаны , руль не работает, паруса поставить уже сил нет - вот и качаются на волнах течения...

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