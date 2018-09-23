Наблюдатели от партии «Яблоко» жалуются, что их не пускают на избирательные участки во II туре выборов губернатора

Наблюдатели от партии «Яблоко» жалуются, что их не пускают на избирательные участки во втором туре выборов губернатора во Владимирской области. Предстатели комиссии утверждают, что разрешается присутствовать лишь представителям ЛДПР и «Единой России», чьи кандидаты участвуют в выборах. Об этом сами наблюдатели рассказали изданию «7х7». В «Яблоке» настаивают на том, что второй тур является продолжением выборов в Заксобрание области. Голосование прошло еще 9 сентября. В той кампании кандидаты «Яблока» принимали участие.