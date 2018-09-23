Хабаровский избирком направит в полицию материалы о нарушениях при агитации за кандидата в губернаторы от ЛДПР.

Речь идет о публикации видеоролика в Интернете, а также интервью и фото Сергея Фургала в печатном журнале, — рассказали агентству ТАСС в комиссии. Тем временем, штаб Фургала готовит жалобы на целый ряд нарушений в ходе сегодняшнего голосования. Также свои жалобы подал и штаб действующего главы региона и второго участника выборов,Вячеслава Шпорта. Его представители утверждают, что зафиксировали попытку подкупа голосов, подвоз избирателей и даже угрозы в адрес чиновников.