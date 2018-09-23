Израиль не собирается вносить изменения в свои планы военной операции в Сирии.
Иерусалим не допустит превращения республики в передовую иранскую базу, — подчеркнул министр обороны Авигдор Либерман. Он вновь напомнил, что Израиль не считает себя ответственным за гибель самолета Ил-20, который был сбит сирийской ракетой. Сегодня в министерстве обороны представили детальную информацию о случившемся. В Москве обвиняют израильтян в том, что их истребители прикрылись российским самолетом. В свою очередь, Либерман заметил, что обе стороны ведут диалог по катастрофе. Он уверен, что инцидент удастся урегулировать.
Комментарии13
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kunst54 23 сентября 2018 | 12:39
Израильские самолеты обеспечивают безопасность своей страны, нанося удары по террористам Хезболлы. А что делаю в Сирии российские самолеты, зачем лезут наражен?
vinidbi 23 сентября 2018 | 12:43
Мододцы - евреи!!!
michael_c 23 сентября 2018 | 12:47
Либерман начал с "предварительных ласок".
Развёрнутый ответ , будет через два дня , после праздника .
seryj_wolk 23 сентября 2018 | 12:50
vinidbi: Израильтяне послали в игнор (или еще дальше) постоянно врущих рфских мидаков и вояк. Молодцы.
zollendorf 23 сентября 2018 | 12:40
Как? Вообще россиянское тявканье не будут учитывать?
belovnikita 23 сентября 2018 | 12:41
zollendorf: а ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-щенков так старался))
kara 23 сентября 2018 | 12:40
новый этап испытаний с-300 с-400 израильские самолеты?
prade 23 сентября 2018 | 12:46
kara: Когда будешь стрелять из С300 или С400 смотри, чтобы в небе не было российских же самолетов, или, не дай бог, гражданских.
mayk18_10 23 сентября 2018 | 12:49
kara: Новый этап испытаний с -300 с-400 на российских более новых Су30 и Су35...По 20 ракет с каждого ПВО на каждый самолет ВКС России...
Девиз-каждому российскому самолету ВКС по Российской системе ПВО...УРА!!!!терминатору собственных ВКС-МО России Генераллисимосу Шойгу-СЛАВА!!!!
chichanik 23 сентября 2018 | 12:44
Похоже, что самолёт уже не интересует Россию ...
Конашенков сообщил, что
"Тегеран уведомил российское руководство ... что не имеет агрессивных отношений против Израиля"
Правда, на этих словах он часто-часто заморгал ...
Это плохо .
timwlad89 23 сентября 2018 | 12:44
Израиль не собирается вносить изменения в свои планы военной операции в Сирии.
Иерусалим не допустит превращения республики в передовую иранскую базу, — подчеркнул министр обороны Авигдор Либерман. Он вновь напомнил, что Израиль не считает себя ответственным за гибель самолета Ил-20, который был сбит сирийской ракетой. Сегодня в министерстве обороны представили детальную информацию о случившемся. В Москве обвиняют израильтян в том, что их истребители прикрылись российским самолетом. В свою очередь, Либерман заметил, что обе стороны ведут диалог по катастрофе. Он уверен, что инцидент удастся урегулировать.
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Ну и Иран и Сирия и их союзники своих планов по уничтожению Израиля тоже не изменят.
Так, что придёт Израилю оставаться послушной хорошо выдрессированным карателем собакой служащая в юденамте подчинённая американской СС.
Таковы все евреи,выживают только будучи карателями при любых диктатурах.
len56 23 сентября 2018 | 12:50
timwlad89: ты тоже выживешь,если будешь менять руку....переживаем за тебя.
ivar1964 23 сентября 2018 | 12:48
Разве Израиль обязан менять свои планы по той причине, что сирийцы (или россияне?) стреляют без разбора по всему, что движется?