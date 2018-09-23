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12:30, 23 сентября 2018

Израиль не собирается вносить изменения в свои планы военной операции в Сирии.

Иерусалим не допустит превращения республики в передовую иранскую базу, — подчеркнул министр обороны Авигдор Либерман. Он вновь напомнил, что Израиль не считает себя ответственным за гибель самолета Ил-20, который был сбит сирийской ракетой. Сегодня в министерстве обороны представили детальную информацию о случившемся. В Москве обвиняют израильтян в том, что их истребители прикрылись российским самолетом. В свою очередь, Либерман заметил, что обе стороны ведут диалог по катастрофе. Он уверен, что инцидент удастся урегулировать.

Комментарии

13

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kunst54 23 сентября 2018 | 12:39

Израильские самолеты обеспечивают безопасность своей страны, нанося удары по террористам Хезболлы. А что делаю в Сирии российские самолеты, зачем лезут наражен?

vinidbi 23 сентября 2018 | 12:43

Мододцы - евреи!!!

michael_c 23 сентября 2018 | 12:47

Либерман начал с "предварительных ласок".
Развёрнутый ответ , будет через два дня , после праздника .

seryj_wolk 23 сентября 2018 | 12:50

vinidbi: Израильтяне послали в игнор (или еще дальше) постоянно врущих рфских мидаков и вояк. Молодцы.

zollendorf 23 сентября 2018 | 12:40

Как? Вообще россиянское тявканье не будут учитывать?

belovnikita 23 сентября 2018 | 12:41

zollendorf: а ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-щенков так старался))

kara 23 сентября 2018 | 12:40

новый этап испытаний с-300 с-400 израильские самолеты?

prade 23 сентября 2018 | 12:46

kara: Когда будешь стрелять из С300 или С400 смотри, чтобы в небе не было российских же самолетов, или, не дай бог, гражданских.

mayk18_10 23 сентября 2018 | 12:49

kara: Новый этап испытаний с -300 с-400 на российских более новых Су30 и Су35...По 20 ракет с каждого ПВО на каждый самолет ВКС России...
Девиз-каждому российскому самолету ВКС по Российской системе ПВО...УРА!!!!терминатору собственных ВКС-МО России Генераллисимосу Шойгу-СЛАВА!!!!

chichanik 23 сентября 2018 | 12:44

Похоже, что самолёт уже не интересует Россию ...
Конашенков сообщил, что
"Тегеран уведомил российское руководство ... что не имеет агрессивных отношений против Израиля"
Правда, на этих словах он часто-часто заморгал ...
Это плохо .

(комментарий скрыт)

timwlad89 23 сентября 2018 | 12:44

Израиль не собирается вносить изменения в свои планы военной операции в Сирии.
Иерусалим не допустит превращения республики в передовую иранскую базу, — подчеркнул министр обороны Авигдор Либерман. Он вновь напомнил, что Израиль не считает себя ответственным за гибель самолета Ил-20, который был сбит сирийской ракетой. Сегодня в министерстве обороны представили детальную информацию о случившемся. В Москве обвиняют израильтян в том, что их истребители прикрылись российским самолетом. В свою очередь, Либерман заметил, что обе стороны ведут диалог по катастрофе. Он уверен, что инцидент удастся урегулировать.
------------
Ну и Иран и Сирия и их союзники своих планов по уничтожению Израиля тоже не изменят.
Так, что придёт Израилю оставаться послушной хорошо выдрессированным карателем собакой служащая в юденамте подчинённая американской СС.
Таковы все евреи,выживают только будучи карателями при любых диктатурах.

len56 23 сентября 2018 | 12:50

timwlad89: ты тоже выживешь,если будешь менять руку....переживаем за тебя.

ivar1964 23 сентября 2018 | 12:48

Разве Израиль обязан менять свои планы по той причине, что сирийцы (или россияне?) стреляют без разбора по всему, что движется?

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