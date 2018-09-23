Израиль не собирается вносить изменения в свои планы военной операции в Сирии.

Иерусалим не допустит превращения республики в передовую иранскую базу, — подчеркнул министр обороны Авигдор Либерман. Он вновь напомнил, что Израиль не считает себя ответственным за гибель самолета Ил-20, который был сбит сирийской ракетой. Сегодня в министерстве обороны представили детальную информацию о случившемся. В Москве обвиняют израильтян в том, что их истребители прикрылись российским самолетом. В свою очередь, Либерман заметил, что обе стороны ведут диалог по катастрофе. Он уверен, что инцидент удастся урегулировать.