Российские бизнесмены под американскими санкциями возвращают активы на родину.

Отечественные предприниматели также начинают отказываться от использования долларов.

Крупнейшие отечественные олигархи перевели свои средства с европейских и американских счетов в российские банки, или местные отделения иностранных кредитных организаций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Блумберг. К примеру, о росте корпоративных вкладов говорил Сбербанк. За год этот показатель вырос на более чем 15 процентов.

По сведениям информационного агентства, российские предприниматели по-прежнему обладают большими запасами иностранной валюты, но на черный день все же копят рубли. Кроме того, бизнесмены стараются минимизировать использование долларов. Так АЛРОСА, продает свою продукцию некоторым азиатским клиентам за рубли. Другая металлургическая компания при расчетах использует евро и экспериментирует с юанем.

В апреле Минфин США опубликовал список российских граждан и компаний, попавших под американские санкции. В перечне – более двадцати олигархов и чиновников.