Российские бизнесмены под американскими санкциями возвращают активы на родину.
Отечественные предприниматели также начинают отказываться от использования долларов.
Крупнейшие отечественные олигархи перевели свои средства с европейских и американских счетов в российские банки, или местные отделения иностранных кредитных организаций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Блумберг. К примеру, о росте корпоративных вкладов говорил Сбербанк. За год этот показатель вырос на более чем 15 процентов.
По сведениям информационного агентства, российские предприниматели по-прежнему обладают большими запасами иностранной валюты, но на черный день все же копят рубли. Кроме того, бизнесмены стараются минимизировать использование долларов. Так АЛРОСА, продает свою продукцию некоторым азиатским клиентам за рубли. Другая металлургическая компания при расчетах использует евро и экспериментирует с юанем.
В апреле Минфин США опубликовал список российских граждан и компаний, попавших под американские санкции. В перечне – более двадцати олигархов и чиновников.
Комментарии14
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edyunia 23 сентября 2018 | 12:22
\\Отечественные предприниматели также начинают отказываться от использования долларов.\\
Ну вот скажите, кто поверит этому?
wrongway1 23 сентября 2018 | 12:23
.дворцы ---хоромы понастроют...дороги заасфальтируют...а холопы челобитную как били царю батюшке так и дальше бить будут
orein51 23 сентября 2018 | 12:24
теперича самое любопытное - читать нормальные (т.е. не идиотов) комментарии...
trans 23 сентября 2018 | 12:27
Ну вот, самое время для власти переводить валютные вклады в рубли, как и обещали)))
apels 23 сентября 2018 | 12:34
trans: Уже. Россия в ожидании санкций вывела средства из долглвых бумаг США. ЦБ отказался от закупки валюты. Легче стало?
ex_ex 23 сентября 2018 | 12:31
Надо же, а народ в РФ свои вклады из банка в долларах забирает.
apels 23 сентября 2018 | 12:32
На черный день копят рубли.... Они идиоты??? :)))))
Похоже посылки с кокаином распределили :))))
kunst54 23 сентября 2018 | 12:42
"Пилите, Шура, пилите, они золотые!"
nikruchev 23 сентября 2018 | 12:42
А деток своих они тоже в Россию возвращать будут? А то что же они там без долларов делать будут?
zollendorf 23 сентября 2018 | 12:43
Не поможет. Начало конца России уже запущено. Оно закончится только вместе с Россией
vachek 23 сентября 2018 | 12:45
Фейковый вброс, или очередная порция лапши на уши - кому как больше нравится.
gennadiy_s Геннадий Смолкин 23 сентября 2018 | 12:47
Давно пора!
Как писал классик: "покажите нам пример, - задушевно заговорил
молодой артист, - и сдавайте валюту".
pionerka Зинаида Сацкая 23 сентября 2018 | 12:47
Трамп - наше всё! От наших властей деньги прятали за бугром, Трампзаставил деньги вернуть в страну. Еще бы он заставил тратить деньги на инвестиции, а не
pionerka Зинаида Сацкая 23 сентября 2018 | 12:47
pionerka: ...тратить деньги на инвестиции, а не на яхты и дворцы