Дочь британского миллионера скончалась во время полета из Лондона в Ниццу

15-летняя Наташа Эднан-Лаперуз незадолго до этого съела сэндвич с артишоками и оливками. Как пишет Дейли Мэйл, причиной смерти стала острая аллергическая реакция. Подростка не спасли даже две дозы лекарства, которое дал ей отец. Надин Эднан-Лаперуз является основателем компании по производству игрушек «Ваутойс».