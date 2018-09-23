Дочь британского миллионера скончалась во время полета из Лондона в Ниццу
15-летняя Наташа Эднан-Лаперуз незадолго до этого съела сэндвич с артишоками и оливками. Как пишет Дейли Мэйл, причиной смерти стала острая аллергическая реакция. Подростка не спасли даже две дозы лекарства, которое дал ей отец. Надин Эднан-Лаперуз является основателем компании по производству игрушек «Ваутойс».
Комментарии3
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petervladov 23 сентября 2018 | 12:22
НАВИЧЁК! ОДНОЗНАЧНО.
dunai10 23 сентября 2018 | 12:40
petervladov: НАВИЧЁК! ОДНОЗНАЧНО
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Если для Вас, это "НАВИЧЁК, то похоже, Вы - "дурачок".
sasass 23 сентября 2018 | 12:52
Теперь в Британии любая смерть подозрительна...