Министерство обороны России обвинило в непрофессионализме израильских летчиков
Российское военное ведомство представило детальную информацию о гибели в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20. Кроме того, в Минобороны считают, что военное руководство Еврейского государства не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельных командиров. По словам официального представители министерства Игоря Конашенкова, израильские военные неверно указали место планируемого удара. По словам Конашенкова, Израиль предложил помощь в поиске сбитого самолета лишь спустя 50 минут. В Средиземном море сейчас проводится поисковая операция. Также там извлекают из воды тела погибших. Жертвами трагедии стали 15 человек.
Комментарии58
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
greeg1 23 сентября 2018 | 12:42
Шойгу. Ты точно уверен, что введение плана "Б" по защите русскоговорящего населения в Израиле поможет осознать всю полноту вины за сбитый ИЛ-20 сирийским зенитчикам?
leninec30 23 сентября 2018 | 12:43
Другого и не могло быть, вояки признавать свои проколы не умеют. Как сказала вчера Латынина, последняя нормальная страна которая с нами в хороших отношениях. Молодец лысый, давай дальше, доведите сук@ дело до конца.
don_ballon 23 сентября 2018 | 12:46
Самолёт радиоэлектронной разведки не видел поднятых в воздух и заходящих для бомбового удара Ф-16 числом в четыре самолёта? На фига он там тогда вообще летал? Это он должен был предупредить асадовцев о авиаударе. конашенков так привычно врёт. что нет смысла вообще слушать его хитрожопые "версии". Ладно, израильтяне сработали непрофессионально. А ПВО Сирии? А инструкторы, лучшие по профессии в России? Влепили ракету в своего как в тире по резиновой игрушке. Высокие профи!
kindman_a 23 сентября 2018 | 12:46
"....По словам Конашенкова, Израиль предложил помощь в поиске сбитого самолета лишь спустя 50 минут...."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Сирийцы ее вообще не предложили, если чё.
askol2016 23 сентября 2018 | 12:48
"Военное руководство Еврейского государства" в гробу видало военное руководство Кацапского государства
dzeniss 23 сентября 2018 | 12:48
Как эти мудаки уже за...... (..долбали) своими выкрунтасами! Дебилы, бля! (((((
zollendorf 23 сентября 2018 | 12:49
Абсолютные непрофессионалы! Нуль! Даже вражеский самолет не смогли собой прикрыть от вражеских же ракет.
mumaras 23 сентября 2018 | 12:50
"Министерство обороны России обвинило в непрофессионализме израильских...."
И это говорят люди которые сбивают свои самолеты своими же ракетами!...
dzeniss 23 сентября 2018 | 12:51
"не ценит уровень отношений с Россией" - это что - угроза или разрыв дип.отношений?! С кем останетесь, кремляди? Вы и так никому не нужны!
vasyaz 23 сентября 2018 | 12:52
судя по докладу МО, израильские самолеты целый час бомбили несколько целей, а F-16 пять (минут) делал маневр, прикрываясь этим летающим куском металлолома! ничего что за пять минут он как минимум до Ливана долетит? а за час израильские ВВС вывели из строя почти весь флот Египта 50 лет назад?
блин, это вранье говорит только о том что Пу теряет последнего адекватного союзника ради дружбы с маргинальными диктаторами
unprejudiced 23 сентября 2018 | 12:53
вопрос тем что Израиль виновен в сбитии российского самолета решен. Сейчас вопрос как Израиль должен за это ответить.. Адекватно было бы разбомбить всех их авиабаз и уничтожить авиацию. И кстати именно Израиль оккупирует сирийские территории - Голанские высоты