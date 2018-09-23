Министерство обороны России обвинило в непрофессионализме израильских летчиков

Российское военное ведомство представило детальную информацию о гибели в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20. Кроме того, в Минобороны считают, что военное руководство Еврейского государства не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельных командиров. По словам официального представители министерства Игоря Конашенкова, израильские военные неверно указали место планируемого удара. По словам Конашенкова, Израиль предложил помощь в поиске сбитого самолета лишь спустя 50 минут. В Средиземном море сейчас проводится поисковая операция. Также там извлекают из воды тела погибших. Жертвами трагедии стали 15 человек.