Полиция Финляндии задержала троих подозреваемых по делу об экономических преступлениях
В расследовании фигурирует компания, которая связана с Россией, — говорят в правоохранительных органах. В помещениях этой компании прошли обыски. Ее название пока не раскрывают. В российском посольстве в Хельсинки эту информацию не комментируют. По данным газеты Helsingin Sanomat, руководстве этой компании есть граждане России. В деле говорится об отмывании денег на несколько миллионов евро.
Комментарии5
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oneoretwo 23 сентября 2018 | 11:44
...уже аксиома: где плешивые, там воровство...
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 11:48
Подавляющее большинство компаний всех этих стран-карликов, роящихся на границах России тем или иным способом стараются присосаться к этой самой России и иметь с этого соответствующий гешефт..
apels 23 сентября 2018 | 12:11
abuvgrobu: Финляндия не такой уж и карлик :) ВВП как в России 2000 года. Учитывая, что в Европейских странах ВВП растет а в России сейчас падает и достигла уровня 2008, 2006-го года то вероятность графиков ВВП этих стран опять пересечься не столь мала :)
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 11:52
P.S.
Как правило руководство или обладание этими фирмами, обсасывающие Россию, состоит из тех самых зуммеров, хайкиных, рабиновичей и тому подобных капланов. Их то и именуют "гражданами России". Нынешними или бывшими..
ebyliberactov 23 сентября 2018 | 12:09
Граждане России типа Цукермана с Рабиновичем! Чем больше этой твари наловят за бугром, тем меньше станут воровать из России!