Полиция Финляндии задержала троих подозреваемых по делу об экономических преступлениях

В расследовании фигурирует компания, которая связана с Россией, — говорят в правоохранительных органах. В помещениях этой компании прошли обыски. Ее название пока не раскрывают. В российском посольстве в Хельсинки эту информацию не комментируют. По данным газеты Helsingin Sanomat, руководстве этой компании есть граждане России. В деле говорится об отмывании денег на несколько миллионов евро.