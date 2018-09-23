В Красноярском крае, на Ангаре, ликвидировали разлив нефти, который произошел более тридцати лет назад
Аварийно-спасательные работы длились 10 часов. площадь загрязнения составила более 500 квадратных метров. Разлив, который произошел в 1986 году, привел к загрязнению части береговой зоны. Сейчас нефть выступила на поверхность из-за понижения уровня воды, — рассказали Интерфаксу в диспетчерской службе.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
seryj_wolk 23 сентября 2018 | 11:39
Еще лет этак 50 подождали бы и вообще ничего ликвидировать не надо было. За 30 лет загадили в округе почву и воду. Молодцы, просто герои.