Полиция Петербурга отпустила задержанных накануне участников пикетов на Невском проспекте

Поздно вечером шестерым активистам разрешили покинуть ОВД. Никаких протоколов на них не составили. Один задержанный был несовершеннолетним. За ним должны были приехать родители, — пишет «Фонтанка». Участники пикета в центре Петербурга выступали против пенсионной реформы. Как говорят полицейские, к ним поступила жалоба, что протестующие якобы могут быть причастны к уголовному делу.