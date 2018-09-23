Полиция Петербурга отпустила задержанных накануне участников пикетов на Невском проспекте
Поздно вечером шестерым активистам разрешили покинуть ОВД. Никаких протоколов на них не составили. Один задержанный был несовершеннолетним. За ним должны были приехать родители, — пишет «Фонтанка». Участники пикета в центре Петербурга выступали против пенсионной реформы. Как говорят полицейские, к ним поступила жалоба, что протестующие якобы могут быть причастны к уголовному делу.
Комментарии1
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ebyliberactov 23 сентября 2018 | 12:12
....полиция Петербурга отпустила ранее задержанных, предварительно обработав им анальные отверстия ПР-73 без смазки.
Так бы всех оппов и пинками их за пределы России, пускай торгуют своими дырками на панелях Европы.