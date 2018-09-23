Большинство крупнейших российских бизнесменов перевели свои деньги со счетов в Европе и США в российские банки

Эта тенденция стала наблюдаться после того, как в апреле Вашингтон объявил о новых санкций и сейчас она только усиливается, — отмечает агентство Bloomberg. Уже свои деньги перевели в российские государственные банки большинство крупнейших частных экспортеров. Точный объем возвращенных средств пока назвать сложно, — отмечает агентство. Однако Сбербанк уже отчитался о 17-процентном росте корпоративных вкладов.