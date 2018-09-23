Большинство крупнейших российских бизнесменов перевели свои деньги со счетов в Европе и США в российские банки
Эта тенденция стала наблюдаться после того, как в апреле Вашингтон объявил о новых санкций и сейчас она только усиливается, — отмечает агентство Bloomberg. Уже свои деньги перевели в российские государственные банки большинство крупнейших частных экспортеров. Точный объем возвращенных средств пока назвать сложно, — отмечает агентство. Однако Сбербанк уже отчитался о 17-процентном росте корпоративных вкладов.
Комментарии8
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danko1 23 сентября 2018 | 11:39
Да, под защитой
lager23 23 сентября 2018 | 11:40
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Министр экономического развития Максим Орешкин поддержал идеи главы госбанка ВТБ Андрея Костина, который в частности предложил принудительно конвертировать валютные вклады россиян в рублевые. Слова чиновника приводит РИА Новости.
«Снижение роли доллара по разным направлениям — это то, что активно происходит», — отметил министр в кулуарах Евразийского женского форума.
О поддержке плана Костина по отказу от доллара ранее заявляли и в министерстве финансов. Замглавы ведомства Алексей Моисеев отметил, что доллар должен быть лишен статуса делового оборота в России. При этом чиновник заверил, что хождение доллара в России запрещено не будет.
Глава ВТБ в сентябре предложил план отказа от доллара для России. Одним из пунктов плана является принудительная конвертация валютных вкладов населения в рублевые. Подобное решение Костин предлагал на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. В Кремле заверили, что подобных инициатив не прорабатывается, хотя представители различных ведомств публично поддержали идеи Костина.
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seryj_wolk 23 сентября 2018 | 11:42
Прощай, мы расстаемся навсегда,- должны большинство вышеозначенных воров-квазибизнесменов пропеть своим денежкам.
danko1 23 сентября 2018 | 11:42
Да. под защитой Путина хранить награбленное надежнее.
Тем более, что он амнистировал своим антиконституционным указом награбленное, возвращенное в Россию, не только от выяснения происхождения этих средств, но и от уплаты налогов.
Хранить деньги ворам на Западе и в США, где уже расследуют происхождение этих средств и где закон соблюдается, стало опасно.
abuvgrobu 23 сентября 2018 | 11:45
Теперь пупуев и компания могут наложить свои липкие лапки на денежки тех, кто неугоден сейчас или может стать неугодным в будущем..
ilyache 23 сентября 2018 | 11:59
Некисло 17% в сбере.
Яркий пример, как санкции в итоге работают на российскую экономику.
severnaj 23 сентября 2018 | 12:12
ilyache: Не на российскую экономику, не надейтесь. На Путина - теперь он командует этими денежками. Захочет - себе заберет, ему никто не указ, законы пишет он. Единственное, эти олигархи могут, если он с воришками, типа пригожина совсем уж обнаглеет - поднимут народ.
ta_ma_ra 23 сентября 2018 | 12:12
Лиса Алиса и кот Базилио в нирване.