Россия обвинила Израиль в нарушении договоренностей о предотвращении инцидента в Сирии

Иерусалим вовремя не предупредил Москву о планах нанести авиаудары по сирийским объектам, а, кроме того, не предоставил точную информацию о местоположении своих истребителей, — подчеркнули в российском Минобороны. В результате самолет-разведчик Ил-20 не смог вовремя уйти в безопасную зону и был сбит сирийскими ПВО. Погибли 15 военнослужащих. В военном ведомстве еще раз сказали, что израильские самолеты намеренно прикрылись российским Ил-20. В Иерусалиме свою вину отрицали.