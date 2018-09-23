Россия обвинила Израиль в нарушении договоренностей о предотвращении инцидента в Сирии
Иерусалим вовремя не предупредил Москву о планах нанести авиаудары по сирийским объектам, а, кроме того, не предоставил точную информацию о местоположении своих истребителей, — подчеркнули в российском Минобороны. В результате самолет-разведчик Ил-20 не смог вовремя уйти в безопасную зону и был сбит сирийскими ПВО. Погибли 15 военнослужащих. В военном ведомстве еще раз сказали, что израильские самолеты намеренно прикрылись российским Ил-20. В Иерусалиме свою вину отрицали.
Комментарии82
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
reaver 23 сентября 2018 | 12:03
Т.е. тот, кто непосредственно выпустил ракету невиновен вообще?
alexsokoll 23 сентября 2018 | 12:08
Евреи ответят за гибель российских офицеров.
koshkaedu 23 сентября 2018 | 12:34
alexsokoll: А за пенсионную "реформу" тоже евреи?
alexsokoll 23 сентября 2018 | 12:42
koshkaedu:
А пенсионная реформа тут каким боком ?????
Майдаун наверное?
timwlad89 23 сентября 2018 | 12:05
Россия обвинила Израиль в нарушении договоренностей о предотвращении инцидента в Сирии
Иерусалим вовремя не предупредил Москву о планах нанести авиаудары по сирийским объектам, а, кроме того, не предоставил точную информацию о местоположении своих истребителей, — подчеркнули в российском Минобороны. В результате самолет-разведчик Ил-20 не смог вовремя уйти в безопасную зону и был сбит сирийскими ПВО. Погибли 15 военнослужащих. В военном ведомстве еще раз сказали, что израильские самолеты намеренно прикрылись российским Ил-20. В Иерусалиме свою вину отрицали.
-------------
Ну вообще то в Израиле всё ищё надеются как и надеялся господин Саакашвили на счёт Грузии,что евреи усидят на на Ближневосточном Троне благодаря прикрытию США.
Однако как выясняется, Палестинская Автономия и Хамас опять становятся для США стороной переговоров для решения проблем ближневосточного кризиса.
И Израиль сидит у разбитого корыта как та старуха из сказки Пушкина о старике и золотой рыбке, которая тоже возжелала мирового трона за чужой счёт и за счёт чужих штыков так как евреи все заняты обжорством и празднествами и небольшим развлечением в порезалки и в стелялки в друг друга подкидывая свиные туши друг другу в синагоги пожелав урвать у конкурента кусок побольше.
Так что, евреи в Израиле реально решили,что Сирия это тоже еврейская Синагога куда они могут подкинуть свинью чтобы урвать кусок по жирнее .
Евреи в любой стране так поступают.
Ну когда кусок по жирнее им урвать не удаётся у конкурента и в ответ получают по роже с таким же свиньячьим погромом,евреи вопить начинают ,мол они якобы "невинная жертва".
Ну уже никто не верит в еврейские завывания о якобы "несчастных евреях" так как это всего лишь очередной способ евреев зарабатывать на дураках.
tite2 23 сентября 2018 | 12:23
timwlad89: как же ты задрал своей ахинеей! это даже не бред сумасшедшего! это белая горячка!! на этот раз ты отправишься в бан,писатель..
koshkaedu 23 сентября 2018 | 12:28
timwlad89: Понос так и не прекращается?
nds_01 23 сентября 2018 | 12:06
В результате самолет-разведчик Ил-20 не смог вовремя уйти в безопасную зону и был сбит сирийскими ПВО. Погибли 15 военнослужащих. В военном ведомстве еще раз сказали, что израильские самолеты намеренно прикрылись российским Ил-20. В Иерусалиме свою вину отрицали.
_____________
В пересказе на русский: либо здесь не летайте, либо - низенько и тихонько, чтобы наши ракеты могли сбивать ваши самолеты.
alexsokoll 23 сентября 2018 | 12:11
nds_01:
У евреев эта тактика отработана - пристроиться к медленному транспортнику (Александрия 1969й), преодолеть ПВО, выпустить ракеты и резко свалить, подставиви под удар транспорт.
ТО ЖЕ самое привело к гибели русских офицеров.
За гибель русских офицеров евреи отчетят так, что скулить будут лет 50 потом.
mayk18_10 23 сентября 2018 | 12:15
alexsokoll: За гибель русских офицеров турки ответили так , шо в Росссии до сих пор скулят про ненож путину понижеспины
alexsokoll 23 сентября 2018 | 12:44
mayk18_10:
Лётчиков посадили, Эрдоган извинился.
Евреи так же могут осудить и посадить командующего и лётчиков.
trans 23 сентября 2018 | 12:07
ПВО российское, ракеты российские, инструктора российские, сбили сирийцы. Вывод - виноват Израиль.
alexsokoll 23 сентября 2018 | 12:15
Дешёвые отмазки не помогут.
Это как спрятаться в толпе, выстрелить в военных, быстро слинять, а потом потирая ручки смотреть сколько женщин и детей погибло.
У евреев эта тактика отработана - пристроиться к медленному транспортнику (Александрия 1969й), преодолеть ПВО, выпустить ракеты и резко свалить, подставиви под удар транспорт.
ТО ЖЕ самое привело к гибели русских офицеров.
За гибель русских офицеров евреи отчетят так, что скулить будут лет 50 ещё.
Беда в том, что гешефт делают руководители еврейского государства и лётчики, а плакать будут простые врачи, учителя, инженеры, колхозники.
Это уже всё было много раз в истории.
ex_ex 23 сентября 2018 | 12:27
alexsokoll: "простые врачи, учителя, инженеры, колхозники."
Плакать эти простые врачи, учителя, инженеры и киббуцники будут, если израильские летчики вовремя не уничтожат те ракеты, которыми Хисбалла при помощи Ирана обстреливает израильскую территорию. Сам по себе Асад израильтян совершенно не волнует, и если бы не соглашение с РФ, израильтяне давно уже снесли бы все военные базы Ирана на территории Сирии.
alexsokoll 23 сентября 2018 | 12:48
ex_ex:
Еслиб у бабушки был бы...
А теперь я не удивлюсь, если Россия закроет небо Сирии полностью и евреи даже взлететь не смогут.
Верните арабам сннексированные земли, выплатите им компенсации и живите спокойно.
trans 23 сентября 2018 | 12:09
А зачем израильским самолетам прикрываться российским? Они уже много раз бомбили ирано-сирийские объекты без всяких прикрытий и никаких проблем.
Не хочет Щойгу признаться что обосрался в очередной раз, вот и гонит пургу.
rodom_neotkuda 23 сентября 2018 | 12:10
ха.. вошьд опять обосрался
одно дело гадить ихтамнетами..а тут стреляют
а куда эти упыри то стрелять будут
там же их дети и их деньги
слава богу вата не жрёт не срёт.. телевизор смотрит
astlire 23 сентября 2018 | 12:11
а российссия сообщила израилю о времени вылете и маршруте своего самолета- радиоглушителя ил-20 ?
koshkairina 23 сентября 2018 | 12:12
Разумеется, как подчиненные прикрывали свою задницу и врали Шойгу, так теперь Шойгу будет стойко прикрывать свою. Не признаваться же во вранье(( Это только Ямамото считал, что начавший врать уже проиграл войну... Видимо, при следующем трагическом инциденте рядом с обломками найдут визитку Яроша(((
kolosovsky 23 сентября 2018 | 12:12
А при чем тут Иерусалим? Разве российское посольство уже переехало?
manfred 23 сентября 2018 | 12:14
Особенно понравилось: "...не предоставил точную информацию о местоположении своих истребителей". Странная война такая. Дай мне наперед точную информацию о истребителях, а я её тут же передам "истребляемым", ну что б они успели подготовится. Абсурд!
naxal3333 23 сентября 2018 | 12:14
///Россия обвинила Израиль в нарушении договоренностей о предотвращении инцидента в Сирии//// ЭМ, работающая как штатная еденица министерства пропаганды Израиля-МАКСИМАЛЬНО СМЯГЧИЛА И ЗАРЕТУШИРОВАЛА В ПОЛЬЗУ ИЗРАИЛЯ ЭТОТ ИНЦИНДЕНТ!
На самом деле это была ПРОВОКАЦИЯ ИЗРАИЛЯ, ИМЕВШАЯ ЦЕЛЬЮ РАЗРУШИТЬ СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ДАМАСКОМ. Именно поэтому Россия не стала слушать и выгнала "примирительную комиссию минобороны Израиля", прилетевшую срочно в Москву!
ex_ex 23 сентября 2018 | 12:15
Набрали дебилов в министерство обороны. Неужели непонятно, что Путин ради вас, чтобы прикрыть ваше бездарное руководство, с Израилем и Нетаньяху ссориться не будет.
rodom_neotkuda 23 сентября 2018 | 12:20
ex_ex:
с израилем ссориться надо быть идиотом конкретным
эта маленькая страна может такой отлуп дать.. мало не покажется