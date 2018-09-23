Центр столицы перекрыт сегодня для проведения Московского марафона

Стартовать и финишировать бегуны будут в «Лужниках». Участники могут пробежать две дистанции 42,2 и 10 километров.

В эфире Первого канала участники Московского марафона сказали, что похолодание не помеха и маршрут проходит по прекрасным улицам столицы.

Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России, в 2018 году на старт вышли около 30 тысяч человек