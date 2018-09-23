Всем хабаровским силовикам пришел приказ из Москвы голосовать на конкретном участке
В интернете появилось видео с инструктажем силовиков по поводу второго тура губернаторских выборов. На нем руководство объяснило личному составу о необходимости взять открепительное удостоверение и проголосовать на конкретном участке. Такой приказ они получили из Москвы.
Все это делается для обеспечения стопроцентной явки госслужащих и возможности их проконтролировать в выборе кандидата, сообщает издание DVHAB.RU
Комментарии4
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yralez 23 сентября 2018 | 11:08
И шпрота жители посылают.....на хутор бабочек ловить ?
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:09
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
piter_ug 23 сентября 2018 | 11:13
А чего скажет на этот счёт плачущий председатель цика?
oneoretwo 23 сентября 2018 | 11:16
...вот интересно просто, и где же это так далеко "рыбачит" мерзвец зорькинд ?...