Всем хабаровским силовикам пришел приказ из Москвы голосовать на конкретном участке

В интернете появилось видео с инструктажем силовиков по поводу второго тура губернаторских выборов. На нем руководство объяснило личному составу о необходимости взять открепительное удостоверение и проголосовать на конкретном участке. Такой приказ они получили из Москвы.

Все это делается для обеспечения стопроцентной явки госслужащих и возможности их проконтролировать в выборе кандидата, сообщает издание DVHAB.RU