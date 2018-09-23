Министерство обороны России намерено опубликовать сегодня детальные данные о гибели в Сирии самолета Ил-20

В частности, поминутную хронологию событий 17 сентября с информацией от радиолокационных средств ПВО. Российский самолет разведчик был сбит сирийской ракетой. В Минобороны настаивают, что под удар ид-20 подставили израильские самолеты, которые обстреляли сирийскую Латакию. В Москве добавили, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала. В Иерусалиме вину отрицают.