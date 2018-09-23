Министерство обороны России намерено опубликовать сегодня детальные данные о гибели в Сирии самолета Ил-20
В частности, поминутную хронологию событий 17 сентября с информацией от радиолокационных средств ПВО. Российский самолет разведчик был сбит сирийской ракетой. В Минобороны настаивают, что под удар ид-20 подставили израильские самолеты, которые обстреляли сирийскую Латакию. В Москве добавили, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала. В Иерусалиме вину отрицают.
Комментарии6
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johnbmw Евгений Большаков 23 сентября 2018 | 11:07
... об очередном "селе Зарощинском" ВСЮ ПРАВДУ на весь мир вещают????
aleksandr39 23 сентября 2018 | 11:08
Опять Гиркин "Буком " сбил Ил ??
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:09
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
johnbmw Евгений Большаков 23 сентября 2018 | 11:11
sofia_malceva: ... так ни одного клиента и не намыла???? :-(((
beregov_net 23 сентября 2018 | 11:12
johnbmw: это пригожинский тролль , просто засирает форум
yralez 23 сентября 2018 | 11:11
Вы и убили-с.
Даже не асадовцы.