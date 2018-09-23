Строительство бизнес-империи Пригожина, возможно, начиналось с судимости за квартирные кражи и уличные нападения
Строительство бизнес-империи Евгения Пригожина, возможно, начиналось с судимости за квартирные кражи и уличные нападения. О криминальной молодости предпринимателя, которого называют «поваром Путина» и спонсором частной военной кампанией Вагнера пишет агентство «Росбалт».
О преступном прошлом, человека, которого, как уверены многие, связывают дружеские отношения с президентом Путиным, было известно и раньше, но теперь появились подробности. Первую условную судимость за кражу Пригожин получил в конце 70-х. Был отправлен на химию в Горький, а по возвращению в Ленинград стал членом группы, совершившей несколько квартирных краж. Вычищали деньги, облигации, посуду из хрусталя и даже женскую косметику. Даже торговля ворованными джинсами, как пишет «Росбалт», оборачивалась обманом покупателей – деньги брали, а товар не отдавали. Ресторанные посиделки однажды закончились решением заполучить пальто, сапоги и серьги одной из посетительниц. В приведенных «Росбалтом» материалах дела говорится, что Пригожин лично участвовал в грабеже и душил девушку. 6 октября Ждановский райсуд Ленинграда признал Пригожина виновным по статьям «кража» и «разбой». Он получил 13 лет. Кстати, в 2016-м Евгений Пригожин подал 19 исков к «Яндексу», «Мэйл.ру» и Google с требованием удалить из поисковой выдачи информацию о себе. Впрочем, позже иски были отозваны как бесперспективные.
Госдепартамент США в пятницу внес Пригожина в список лиц, связанных с разведывательными службами. Санкции были введены как ответ на вмешательство России в выборы американского президента. Именно Пригожина называют владельцем «Агентства интернет-исследований», более известного как «фабрика троллей».
Комментарии19
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gordy 23 сентября 2018 | 11:05
Начал с малого - зашёл далеко?
rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 11:11
Ресторатор любит малолеток. И давно…
Автор: Владимир Погребец, 2011-05-13 13:03:40
Придворный трактирщик Владимира Путина начал с того, что подкладывал начинающих проституток под пьяных толстосумов. Потом любителей потешиться с малолетними путанами грабили. Отмотав червонец, зэк Евгений Пригожин подался в ресторанный бизнес. Как сам бахвалится, он сумел крепко подружиться с генеральскими желудками Евгения Мурова и Виктора Кирьянова и даже с нежной печенью главного в Кремле по общепиту – Анатолия Вуколова. Теперь держателю элитных таверн (с наклонностями педофила и недоучки-аптекаря) позволено повсеместно травить детей...
post_v 23 сентября 2018 | 11:12
gordy:
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если вы в молодости не занимались квартирными кражами, никого не грабили и не душили на улице, то вам никогда не стать "поваром Путина" и не получить многомиллиардные госзаказы...
yralez 23 сентября 2018 | 11:05
А у его пахана уголовных преступлений меньше ?
Вряд ли.
johnbmw Евгений Большаков 23 сентября 2018 | 11:07
... с тех пор г-н(не подумайте что господин!) пригожин привычный ему образ действий распространил на все свои "бизнес проекты"????
ed10075 23 сентября 2018 | 11:07
Такие вот "проверенные" кадры - опора Клептократии.
opiatnovyi63 23 сентября 2018 | 11:08
Пахан сразу приметил поварёнка!
encopresis 23 сентября 2018 | 11:08
Ну надо же! А я думал, что этот пригожий мальчик в 14 лет закончил математическую школу, но потом поступил в консерваторию, а после консерватории неожиданно увлёкся кулинарией.
drtomsky 23 сентября 2018 | 11:08
Ценный человек для Путина. Компромата на него много - будет молчать. И по фене, вероятно, хорошо ботает. На одном языке с боссом может поговорить.
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:10
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
gibs 23 сентября 2018 | 11:10
"Вы всё врётИ!!!" -" Как настоящий придворный дворянин , всех на дуэль!!!!"
oneoretwo 23 сентября 2018 | 11:10
...других ТАМ и быть не может: с воровской гопотой могут "сотрудничать" только подобные им...
nds_01 23 сентября 2018 | 11:12
Дык в чьих-то воспоминаниях написано, что в 90-е Путин, предъявляя вербально свои достоинства, специально отмечал, что "вам, чистеньким с криминалом якшаться западло, а я могу, потому что без этого сейчас никак". Чистенькие думали, вероятно, что так удастся придти к "норме", а получили криминал на том уровне, который в норме борется с криминалом.
briks 23 сентября 2018 | 11:13
Bот и вся суть путинских элит в одном флаконе.............
grashupfer 23 сентября 2018 | 11:13
Вот нормальный человеку не омерзительно было бы общаться с типом, имеющим такую биографию? А российский президент не брезгует сим знакомством.
Путин, скажи мне кто твой друг, а?)
grashupfer 23 сентября 2018 | 11:16
grashupfer: *нормальному
ed10075 23 сентября 2018 | 11:16
grashupfer: А Вы сами еще не поняли кто он? Тут и Пригожин не требуется для сравнения.
venmud 23 сентября 2018 | 11:15
Воры всех мастей - самые мерзкие человеческие твари.
croaker 23 сентября 2018 | 11:16
У Самого тоже есть муть в прошлом, поэтому и нашли друг друга.