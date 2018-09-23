Строительство бизнес-империи Пригожина, возможно, начиналось с судимости за квартирные кражи и уличные нападения

Строительство бизнес-империи Евгения Пригожина, возможно, начиналось с судимости за квартирные кражи и уличные нападения. О криминальной молодости предпринимателя, которого называют «поваром Путина» и спонсором частной военной кампанией Вагнера пишет агентство «Росбалт».

О преступном прошлом, человека, которого, как уверены многие, связывают дружеские отношения с президентом Путиным, было известно и раньше, но теперь появились подробности. Первую условную судимость за кражу Пригожин получил в конце 70-х. Был отправлен на химию в Горький, а по возвращению в Ленинград стал членом группы, совершившей несколько квартирных краж. Вычищали деньги, облигации, посуду из хрусталя и даже женскую косметику. Даже торговля ворованными джинсами, как пишет «Росбалт», оборачивалась обманом покупателей – деньги брали, а товар не отдавали. Ресторанные посиделки однажды закончились решением заполучить пальто, сапоги и серьги одной из посетительниц. В приведенных «Росбалтом» материалах дела говорится, что Пригожин лично участвовал в грабеже и душил девушку. 6 октября Ждановский райсуд Ленинграда признал Пригожина виновным по статьям «кража» и «разбой». Он получил 13 лет. Кстати, в 2016-м Евгений Пригожин подал 19 исков к «Яндексу», «Мэйл.ру» и Google с требованием удалить из поисковой выдачи информацию о себе. Впрочем, позже иски были отозваны как бесперспективные.

Госдепартамент США в пятницу внес Пригожина в список лиц, связанных с разведывательными службами. Санкции были введены как ответ на вмешательство России в выборы американского президента. Именно Пригожина называют владельцем «Агентства интернет-исследований», более известного как «фабрика троллей».