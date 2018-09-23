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Эксклюзив Эха 10:36, 23 сентября 2018

В воскресенье в Москве состоится акция левых сил «Антикапитализм -2018»

Сегодня в Москве состоится акция левых сил «Антикапитализм -2018», которая уже проходит с 2001 года. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь ЦК Объединенной Коммунистической партии Денис Зуммер.
«В воскресенье пройдет традиционная акция левых сил, которая называется — марш «Антикапитализм — 2018». Представители левых сил, Объединенной Коммунистической партии, движения «Левого фронта», движения «Другая Россия» и многие другие соберутся, и пройдут шествием от станции метро «Октябрьское поле» до станции метро «Щукинская», где состоится митинг», — сказал он.
По словам Д.Зуммера, на митинге планируется поднять такие проблемы, как борьба с пенсионной реформой и борьба с «несправедливой капиталистической системой в нашей стране, которая и порождает подобные инициативы власти».
«Мы также собираемся затронуть проблему, которая сейчас так же актуальна у нас — это проблема политических заключенных. Не является большим секретом, что сейчас в нашей стране такая форма заключения имеется, и в частности, лидер «Другой России» Александр Аверин в настоящее время сидит по фактически сфабрикованному делу на территории Ростовской области», — отметил он.
Сбор участников акции состоится у станции метро «Октябрьское поле» в 13.00, шествие начнется в 14.00 и будет проходить по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская». После шествия пройдет митинг на проезжей части ул. Маршала Василевского напротив дома 13.

Комментарии

4

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opiatnovyi63 23 сентября 2018 | 10:48

Опять призраки революции бродят по российским просторам?

sofia_malceva 23 сентября 2018 | 10:59

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

abuvgrobu 23 сентября 2018 | 11:03

И как всегда везде и всюду и слева, и справа, и коммунисты, и либералы - гальперины, зуммеры и того же розлива вайнштейны да рабиновичи..

justitia 23 сентября 2018 | 11:16

Только непонятно, зачем проводить эту акцию в России? Капитализма в ней как не было, так и нет .
Всем суетящимся левакам неплохо было бы почитать определение капитализма, прежде, чем организовывать свои тусовки .
В России правит захватившая власть гебистская хунта.

Против нее и протестуйте, если не слабО ;)

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