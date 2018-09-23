В воскресенье в Москве состоится акция левых сил «Антикапитализм -2018»

Сегодня в Москве состоится акция левых сил «Антикапитализм -2018», которая уже проходит с 2001 года. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь ЦК Объединенной Коммунистической партии Денис Зуммер.

«В воскресенье пройдет традиционная акция левых сил, которая называется — марш «Антикапитализм — 2018». Представители левых сил, Объединенной Коммунистической партии, движения «Левого фронта», движения «Другая Россия» и многие другие соберутся, и пройдут шествием от станции метро «Октябрьское поле» до станции метро «Щукинская», где состоится митинг», — сказал он.

По словам Д.Зуммера, на митинге планируется поднять такие проблемы, как борьба с пенсионной реформой и борьба с «несправедливой капиталистической системой в нашей стране, которая и порождает подобные инициативы власти».

«Мы также собираемся затронуть проблему, которая сейчас так же актуальна у нас — это проблема политических заключенных. Не является большим секретом, что сейчас в нашей стране такая форма заключения имеется, и в частности, лидер «Другой России» Александр Аверин в настоящее время сидит по фактически сфабрикованному делу на территории Ростовской области», — отметил он.

Сбор участников акции состоится у станции метро «Октябрьское поле» в 13.00, шествие начнется в 14.00 и будет проходить по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская». После шествия пройдет митинг на проезжей части ул. Маршала Василевского напротив дома 13.