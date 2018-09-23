Команда британского премьер-министра Терезы Мэй начала готовиться к возможным досрочным выборам.

Они могут пройти в ноябре, в случае провала переговоров с Брюсселем по выходу страны из Евросоюза, пишет The Sunday Times. Цель досрочных выборов — получить общественную поддержку позиции Мэй по «Брекзиту», и сохранить за ней премьерское кресло. Кроме того, по словам источника газеты, в окружении Мэй также решили снизить внутреннюю оппозицию. Для этого один из ее приближенных объявил министрам о том, что премьер может уйти в отставку следующим летом.