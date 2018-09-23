Команда британского премьер-министра Терезы Мэй начала готовиться к возможным досрочным выборам.
Они могут пройти в ноябре, в случае провала переговоров с Брюсселем по выходу страны из Евросоюза, пишет The Sunday Times. Цель досрочных выборов — получить общественную поддержку позиции Мэй по «Брекзиту», и сохранить за ней премьерское кресло. Кроме того, по словам источника газеты, в окружении Мэй также решили снизить внутреннюю оппозицию. Для этого один из ее приближенных объявил министрам о том, что премьер может уйти в отставку следующим летом.
Комментарии3
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danko_durka 23 сентября 2018 | 10:39
Вот это правильно! Где данко1 спец по выборам?
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:01
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
rico777 23 сентября 2018 | 11:10
sofia_malceva: Софочка, здесь украинская реклама запрещена!))