"РКК «Энергия», вслед за американской Space X, готова предложить туристические полеты к Луне и обратно."

Цена за одно место на корабле «Союз» составит 150-180 миллионов долларов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее в компании говорили, что такие полеты будут возможны через пару лет. Предприятие Илона Маска в свою очередь планирует отправить первого туриста в облет Луны на космическом корабле Dragon 2 в 2023 году. Сообщается, что первым коммерческим пассажиром станет японский миллиардер, коллекционер

искусства Юсаку Маэдзава.