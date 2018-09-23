РКК «Энергия», вслед за американской Space X, готова предложить туристические полеты к Луне и обратно.
Цена за одно место на корабле «Союз» составит 150-180 миллионов долларов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее в компании говорили, что такие полеты будут возможны через пару лет. Предприятие Илона Маска в свою очередь планирует отправить первого туриста в облет Луны на космическом корабле Dragon 2 в 2023 году. Сообщается, что первым коммерческим пассажиром станет японский миллиардер, коллекционер
искусства Юсаку Маэдзава.
Комментарии19
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yralez 23 сентября 2018 | 10:39
ОПГ отправьте.....последнее не пожалеем, заплатим.
gordy 23 сентября 2018 | 10:40
"РКК «Энергия», вслед за американской Space X, готова предложить туристические полеты к Луне и обратно."
"...с дырочкой в правом боку"?
compare 23 сентября 2018 | 10:41
судя по последним "достижениям",рейсы будут односторонние-и никаких жалоб,заметьте!
pro_hanov 23 сентября 2018 | 10:42
Скоро в России обеднеют все, кроме дружков Путина. А они под санкциями, и ездить могут только в Крым или летать на Луну. Так что у РКК «Энергия» здравая бизнес идея. Пусть Тимченко и Ротенбеги летают на Луну, чем помогают отечественной космической отрасли. Хотя лучше бы туда сам Нацлидер полетел... насовсем.
testmeter 23 сентября 2018 | 10:43
"Цена за одно место на корабле «Союз» составит 150-180 миллионов долларов" ///
Место плацкартное или купейное? За постель платить отдельно, если будете брать. Туалет, как обычно, открыт только в соседнем вагоне
vlad5522 23 сентября 2018 | 10:46
180 млн. обратной дороги нет. 100% предоплата
speculyant 23 сентября 2018 | 10:47
Заключен долгосрочный многомиллиардный контракт с китайцами на изготовление и обслуживание гигантской рогатки,а петров и боширов отправлены в Австралию за секретом бумеранга(туриста ж не только пульнуть,но еще и вернуть надо).
piterjanis 23 сентября 2018 | 11:09
speculyant: зачем с китайцами? У майданутых протоукров все технологии есть, по рогаткам и картоплеметам.
vilingrad 23 сентября 2018 | 10:48
"Ну шо, покойнички, полетаем?!"
ly4_sveta 23 сентября 2018 | 10:51
Через пару лет?! Три ха-ха... В России главное громко
ляпнуть, как в лужу... И это при том, что еще, даже, нет
никакой основы, но зато есть Рогозин!!!
polsan 23 сентября 2018 | 10:53
Какой смысл в таких заявлениях?!
Бесцельный полёт для туриста, бесцельно потраченные деньги, большая угроза здоровью и жизни. Вряд ли кто нормальный на это согласиться!
oneoretwo 23 сентября 2018 | 10:56
...понты, понты... но! понтуют там, где мона нехило отпилить...
...ворье, что тут исчо скажешь...
o0o0o0 23 сентября 2018 | 10:59
Это кто предлагает, журналюги? Что -то мне SMSки не поступали.
leda53 23 сентября 2018 | 11:02
При чем тут место в корабле "Союз"?! Носителя до Луны и обратно у "Энергии" нет.
На околоземную орбиту - да хоть сейчас, а с Луной придётся погодить.
Или в "Энергии" переняли методу Рогозина - главное прокукарекать?..
sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:07
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
apels 23 сентября 2018 | 11:08
Надо узнать - а Путин не хочет? Мы бы скинулись :)
ed10075 23 сентября 2018 | 11:11
Это будет дорога в один конец.
alexisgross_082018 23 сентября 2018 | 11:13
А кто нибудь помнит судьбу Бурана, который без шуток был реальным прорывом в деле пилотируемых полетов ? Не масс-габаритных макетов, а того самого. Это без упоминая всевозможных уходов конструкторов Союза -5 в частную компанию, плачевных дел с Ангарой. Я уже не говорю про пустоты под стартовым столом на Восточном и эпохальной хохме с приемным ангаром там же. И до кучи - движков для этой эпопеи в Рф нет. Надо понимать - двигатель разработанный под Атлас на Союз не поставишь.
ed10075 23 сентября 2018 | 11:13
Ничего, кроме улыбки такие заявления не вызывают.