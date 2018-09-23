Z Архив новостей новости
5 19 6 931
10:33, 23 сентября 2018

РКК «Энергия», вслед за американской Space X, готова предложить туристические полеты к Луне и обратно.

Цена за одно место на корабле «Союз» составит 150-180 миллионов долларов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее в компании говорили, что такие полеты будут возможны через пару лет. Предприятие Илона Маска в свою очередь планирует отправить первого туриста в облет Луны на космическом корабле Dragon 2 в 2023 году. Сообщается, что первым коммерческим пассажиром станет японский миллиардер, коллекционер
искусства Юсаку Маэдзава.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yralez 23 сентября 2018 | 10:39

ОПГ отправьте.....последнее не пожалеем, заплатим.

gordy 23 сентября 2018 | 10:40

"РКК «Энергия», вслед за американской Space X, готова предложить туристические полеты к Луне и обратно."


"...с дырочкой в правом боку"?

compare 23 сентября 2018 | 10:41

судя по последним "достижениям",рейсы будут односторонние-и никаких жалоб,заметьте!

pro_hanov 23 сентября 2018 | 10:42

Скоро в России обеднеют все, кроме дружков Путина. А они под санкциями, и ездить могут только в Крым или летать на Луну. Так что у РКК «Энергия» здравая бизнес идея. Пусть Тимченко и Ротенбеги летают на Луну, чем помогают отечественной космической отрасли. Хотя лучше бы туда сам Нацлидер полетел... насовсем.

testmeter 23 сентября 2018 | 10:43

"Цена за одно место на корабле «Союз» составит 150-180 миллионов долларов" ///
Место плацкартное или купейное? За постель платить отдельно, если будете брать. Туалет, как обычно, открыт только в соседнем вагоне

vlad5522 23 сентября 2018 | 10:46

180 млн. обратной дороги нет. 100% предоплата

speculyant 23 сентября 2018 | 10:47

Заключен долгосрочный многомиллиардный контракт с китайцами на изготовление и обслуживание гигантской рогатки,а петров и боширов отправлены в Австралию за секретом бумеранга(туриста ж не только пульнуть,но еще и вернуть надо).

piterjanis 23 сентября 2018 | 11:09

speculyant: зачем с китайцами? У майданутых протоукров все технологии есть, по рогаткам и картоплеметам.

vilingrad 23 сентября 2018 | 10:48

"Ну шо, покойнички, полетаем?!"

ly4_sveta 23 сентября 2018 | 10:51

Через пару лет?! Три ха-ха... В России главное громко
ляпнуть, как в лужу... И это при том, что еще, даже, нет
никакой основы, но зато есть Рогозин!!!

polsan 23 сентября 2018 | 10:53

Какой смысл в таких заявлениях?!
Бесцельный полёт для туриста, бесцельно потраченные деньги, большая угроза здоровью и жизни. Вряд ли кто нормальный на это согласиться!

oneoretwo 23 сентября 2018 | 10:56

...понты, понты... но! понтуют там, где мона нехило отпилить...
...ворье, что тут исчо скажешь...

o0o0o0 23 сентября 2018 | 10:59

Это кто предлагает, журналюги? Что -то мне SMSки не поступали.

leda53 23 сентября 2018 | 11:02

При чем тут место в корабле "Союз"?! Носителя до Луны и обратно у "Энергии" нет.
На околоземную орбиту - да хоть сейчас, а с Луной придётся погодить.
Или в "Энергии" переняли методу Рогозина - главное прокукарекать?..

sofia_malceva 23 сентября 2018 | 11:07

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

apels 23 сентября 2018 | 11:08

Надо узнать - а Путин не хочет? Мы бы скинулись :)

ed10075 23 сентября 2018 | 11:11

Это будет дорога в один конец.

alexisgross_082018 23 сентября 2018 | 11:13

А кто нибудь помнит судьбу Бурана, который без шуток был реальным прорывом в деле пилотируемых полетов ? Не масс-габаритных макетов, а того самого. Это без упоминая всевозможных уходов конструкторов Союза -5 в частную компанию, плачевных дел с Ангарой. Я уже не говорю про пустоты под стартовым столом на Восточном и эпохальной хохме с приемным ангаром там же. И до кучи - движков для этой эпопеи в Рф нет. Надо понимать - двигатель разработанный под Атлас на Союз не поставишь.

ed10075 23 сентября 2018 | 11:13

Ничего, кроме улыбки такие заявления не вызывают.


Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 272 6 6784 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет…

5 195 6 39345 16.09
Kспецслужбы, омон, школа, дети, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 160 6 17056 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 704 6 74121 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 178 6 22681 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 416 6 58565 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 56 6 8002 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 108 6 15564 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Интервью Интервью

Василий Небензя гость: Василий Небензя постоянный представитель России при ООН и в Совете безопасности ООН

2982006
Соглашения по урегулированию кризиса не будут достигнуты, пока Украина и поддерживающий ее Запад будут считать стороной конфликта Россию и игнорировать реальную сторону, которой является народ Донбасса…

5 139 6 21652 22.09
#слушать 58:39 8читать $скачать 13.4 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 21013 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8700 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 130 6 21148 17.09
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 34 6 6110 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 29 6 5250 22.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 139 6 26419 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Бессрочный протест Раньше что-то похожее называлось «Оккупай Абай», теперь — «Бессрочка», но суть примерно одна. Всех объединить, сформировать силу, привлечь внимание, организовать массовый мирный протест…

5 160 6 32247 21.09
Kпротесты, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Александру Поветкину потребовалась медицинская помощь после завершения боя с Энтони Джошуа Российский боксер сначала побывал в тяжелом нокдауне, а потом был отправлен в нокаут

5 8 6 4347
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 160298 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 130 6 21148 17.09
Блоги

Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…

5 223 6 250792 18.09
Kобщество, росгвардия, коррупция, политика, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 88 6 147759 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7283053
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3670122

Сегодня в эфире